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12:30 09 Şubat 2019
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    ABD - bayrak

    ABD'den 'ilk vuran biz olalım çağrısı': Rusları karşılık vermeye zorlayalım

    © Flickr /
    Rusya
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    ABD Donanması Deniz Operasyonları Komutanı John Richardson, Washington'a Rusya ve Çin'e saldırıp, karşılık vermeye zorlama çağrısı yaptı. Rus senatör Oleg Morozov, bu çağrıların nükleer silah kullanımı ve büyük bir savaş tehdidi ile dolu olduğunu söyledi.

    Atlantik Konseyi'nde konuşan Richardson, Rusya'yı Azov Denizi'ni bloke etmekle ve Doğu Akdeniz'de askeri varlığını arttırmakla suçladı. Çin'in de Güney Çin Denizi'ni askerileştirdiğini belirtti. 

    'İLK HAREKETİMİZE YANIT VERMEYE ZORLAMAK HARİKA OLURDU'

    ABD'nin dünyadaki tehditlere karşı ne yapması gerektiği yönündeki bir soruyu yanıtlayan Richardson, Washington'ı Moskova ve Pekin'e karşı daha saldırgan olmaya çağırdı.

    Richardson, Rusya'nın kilit sular üzerinde kontrolünü arttırmasından sonra ABD'nin ‘ilk darbeyi vuran' taraf olması gerektiğini kaydetti.

    ABD'nin sadece geri püskürtmeyi değil, bazı bölgelerde bizzat baskı kurmayı düşünmesi gerektiğini de vurgulayan Richardson "Rusları, rakiplerimizden bazılarını bizim ilk hareketimize yanıt vermeye zorlamak harika olurdu" dedi.

    ‘RUSYA'YA SALDIRI ÇAĞRILARI NÜKLEER SİLAH KULLANIMI VE SAVAŞ TEHDİDİYLE DOLU'

    Rus senatör Oleg Morozov, ABD'den gelen Rusya'ya yönelik saldırı çağrılarının nükleer silah kullanımı ve büyük bir savaş tehdidiyle dolu olduğunu vurguladı.

    Sputnik'e konuşan Morozov "Baskı yapmak ve ilk vuran taraf olmak, savaş demek. Hem de gözle görülür bir neden olmadan. Zira ABD ve NATO'nun askeri hareketliliğine bakacak olursak, bizim eylemlerimiz asgari düzeyde bir öz savunma olarak kalıyor. Modern koşullarda ABD ile Rusya arasında herhangi bir kriz, nükleer silah kullanımı ve büyük bir savaş tehdidiyle dolu" dedi.

    Etiketler:
    Rusya, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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