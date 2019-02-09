Rus Dışişleri: Rusya’yı Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatına zorlama çabaları başarısız olacak

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Kuzey Akımı-2 doğalgaz boru hattı projesini engelleyip Moskova’yı Ukrayna’ya mecbur etme çabalarının işe yaramayacağını, ABD’nin yaptırımlarıyla Rusya’ya kaydadeğer zararlar veremediğini söyledi. Pankin’e göre, Avrupa da Rusya ile ticarette Euro kullanımına geçilmesini makul görüyor.

Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, bazı ülkelerin Kuzey Akımı-2’yi engelleyerek Rusya’yı Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatı yapmaya zorlamanın işe yaramayacağını söyledi. Pankin “Evet, Ukrayna üzerinden sevkiyatlara devam etmeye de hazırız, ancak bizim istediğimiz koşullar altında. Ukraynalıların şimdi yanlısı olmayacağı birçok unsur var” dedi. Pankin, Washington’ın Moskova’ya baskı uygulamaya, tehdit etmeye ve cezalandırmaya yönelik yatırımlarının da ülkeye çok fazla zarar vermediğini vurguladı.

Washington’ın ABD ve Avrupa’da iş dünyasının çıkarına hareket etmesi gerektiğini, yaptırımların onlara zarar verebileceğini kaydeden Pankin “Bunun nedeni yaptırımların devlet borcu veya dolar işlemlerini hedef alması. ABD’deki ve Avrupa’daki kilit oyuncuların, onların partnerleri çıkarları zarar görebilir” dedi.

Moskova’nın Washington ile yapıcı diyaloğa da hazır olduğunu dile getiren Pankin, yeni yaptırımlar getirilmesi halinde yanıt verilebileceğini ifade etti. Pankin, Moskova’nın doların etkisinden kaçınmaya çalışmasının yaptırımların bir sonucu olduğunu, ancak dolardan tamamen vazgeçilmesinin sözkonusu olmadığını belirtti.

‘AVRUPA, TİCARETTE EURO’YA GEÇİLMESİNİ MAKUL GÖRÜYOR’

Pankin’e göre, ABD’nin korumacılık ve üstünlüğe yönelik mevcut ekonomi politikası önemli riskler yarattı ve birçok küresel oyuncuyu dolarsız işlemler yapma konusunu düşünmeye zorladı.

Rusya’nın birçok ülke ile dolardan başka döviz türleriyle işlemler yapmak için görüşmeler sürdürdüğünü belirten Pankin, Avrupa’nın da Rusya ile ticarette Euro kullanımına geçilmesini makul bulduğunu söyledi.

Pankin “Avrupa Komisyonu’nda da bu yönde güçlü sesler var. Biz de bu olasılığı düşünüyoruz. Ancak petrol ve gaz ticaretinde bu yıl Euro ile ödeme alımına geçilme ihtimali düşük” dedi.