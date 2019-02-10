Rusya'da 26 kız çocuğunu mumyalayan adam serbest kalabilir

Rusya'nın Nijnıy Novgorod bölgesinde 26 kız çocuğunun cesetlerini boşaltarak onları ‘insan bebeklere' dönüştürmesinin ardından tutuklanan 52 yaşında bir tarihçi serbest kalabilir. Öldürülen çocukların aileleri ise duruma tepkili.
Nijnıy Novgorod'da tarihçi Anatoliy Moskvin, 2011 yılında evinde 26 kız çocuğunun mumyası bulunmasının ardından tutuklanmış ve zorunlu psikiyatrik tedavi cezası verilmişti.
Geçen yıl psikopatı tedavi ettiklerini ileri sürerek artık tedavisine dışarıda, klinik dışında devam edebileceğini söyleyen doktorlar, geçtiğimiz günlerde de kararlarından cayıp, adamın tedavisinin ömür boyu sürmesini talep etti. Ancak mumyacı, güvenli bir hastanede tutulma süresi aralık ayında sona erdiği için artık dışarıda serbest dolaşabilir.
Mahkeme konuyla ilgili bir karar vermek için harekete geçti, ölen çocukların aileleri ise duruma karşı yoğun tepki gösterdi.
Çocuklardan birinin annesi "O tedavi edilemez. İlaç almayı bırakıp bir aşamada korkunç eylemlerine daha önce söylediği gibi devam edecek" dedi.
Tarihçi olmasının yanı sıra tanınmış bir mezarlık uzmanı olan Moskvin, çocukluğundan beri ölülerle ilgiliydi. Daha sonra ise mezarlıkları soyup 3 ilâ 12 yaşlar arasındaki kız çocuklarının cesetlerini çalmaya başlamıştı. Cesetleri kurutan Moskvin, daha sonra uzuvları kumaş parçalarıyla sarıyor ya da içlerini elyafla dolduruyor, zaman zaman da yüzlerine balmumundan maskeler yapıp üzerlerini oje ile süslüyordu. Bu işlemleri tamamladıktan sonra da onları renk renk giydiriyor, başlarına da peruk takıyor, bazılarının göğüs kafesi içineyse müzik kutuları koyuyordu. Sonunda da onlarla çay partileri düzenleyip, çocuk şarkıları söylüyor, kendisi de bilgisayarda çalışırken televizyondan çizgi film açıyordu.
AİLESİ DURUMU FARK ETMEDİ, BUNU HOBİSİ SANDI
Öte yandan aynı apartmanda yaşayan anne babası ve iş arkadaşları da onun bu davranışında hiçbir tuhaflık fark etmemişti.
Moskvin'in annesi, oğlunun tutuklanmasının ardından polise yaptığı açıklamada "Bebekleri görmüştük, ancak ölü cesetler olduğunu düşünmedik. Bunun onun için sadece bir hobi olduğunu sandık" dedi.
‘ONLARI DİRİLTMEK İSTİYORDUM'
Moskvin, yargı sürecinde dedektiflere yaptığı açıklamada yalnız biri olduğunu, çocuklarla konuşmak istediğini söylemiş, daha sonra da onları diriltmeye çalıştığını söylemişti. Moskvin ayrıca bir mumya uzmanı olmak istediğini de belirtmişti.
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