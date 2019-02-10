Yerhov: Putin'in vize kararı 1 milyon Türk vatandaşını etkileyecek

Rusya Büyükelçisi Yerhov, Ankara’da Rus gazetecilere verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in vizesiz seyahat kararı hakkında, "Alınan karardan basitleştirilip vize serbestisi olarak bahsediliyor, fakat bu pek de doğru değil. Zira Türkiye için alınan karar, hususi ve hizmet pasaportu sahiplerini ve TIR şoförlerini kapsıyor" dedi.

Fakat Rus Büyükelçi, söz konusu Türkiye olduğu için, bunun çok geniş bir kitleyi etkileyecek bir karar olduğunu ve yaklaşık 1 milyon kişinin basit bir şekilde Rusya’ya girebileceği anlamına geldiğini söyledi. Rus liderin kararının, uygulanabilir hale getirilmesi için iki ülkenin bir dizi protokol üzerinde anlaşması gerektiğini ve pasaport ile sınır servislerinin bilgilendirilmesi gerektiğini de ekleyen Yerhov, bu işlemlerin 'sadece birkaç gün gerektirdiğini' kaydetti.

Yerhov "Her hâlükârda bu, her iki ülkeye de gerekli olan sahiden önemli bir adım ve sadece memnuniyetle karşılanmalı" ifadelerini kullandı.

Rusya lideri Putin çarşamba günü, Türkiye için diplomatik ziyaretler, iş seyahatleri ve tır şoförleri için vize muafiyeti uygulanacağını açıklamıştı. Böylece Rus Su-24 uçağının 24 Kasım 2015’te Türk F-16’ları tarafından düşürülmesi ardından turizm amaçlı ziyaretler için vize serbestisinin iptal edilmesi yüzünden yaşanan mağduriyet kısmen giderilecekti.