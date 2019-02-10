Putin Rus diplomatların gününü kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Diplomasi Çalışanları Günü dolayısıyla Rus diplomatları kutlayarak, uluslararası güvenliğin ve hukuk düzeninin ciddi bir şekilde sınandığı bugünkü ortamda bu kişileri kapsamlı görevlerin beklediğini kaydetti.

Kremlin basın dairesinin yayınladığı kutlama mesajında, "Uluslararası güvenliğin ve hukuk düzeninin ciddi bir şekilde sınandığı bugünkü zorlu ortamda sizleri, diplomatları önemli ve kapsamlı görevler bekliyor" ifadelerine yer verildi.

Putin, Rus diplomatların görevlerini, ‘uluslararası hukukun temel ilkelerinin ve Birleşmiş Milletler'in (BM) bel kemiği rolünü korumak, terör tehditlerine karşı mücadelede dünya toplumunu bir araya getirmek, Suriye'deki barış sürecini ileriye doğru götürmek ve diğer kriz durumlarını çözüme kavuşturmak' şeklinde sıraladı.

Rus lider, Dışişleri Bakanlığı merkez ve yurtdışı temsilcilikleri çalışanlarının, Rusya'nın dinamik gelişimini sağlamak ve dünyadaki otorite ve etkisini daha da güçlendirmek adına ileride de sonuna kadar özverili çalışmalarına devam edeceğinden emin olduğunu vurguladı.