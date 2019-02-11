Rus Büyükelçi Yerhov, Rus-Türk siyasi diyaloğunun benzersiz düzeyine dikkat çekti

© AA / Mustafa Çiftçi Rus Büyükelçi Yerhov: Karlov davası birkaç ay sürecektir

Rus Büyükelçi Yerhov, Rusya Diplomasi Çalışanları Günü kapsamında Ankara’da bir araya geldiği Rus gazetecilerle buluşmasında geçen yılın Türk-Rus ilişkileri açısından zorlu, fakat aynı zamanda ilginç, yoğun ve son derece verimli olduğunu vurguladı.

Yerhov, “2018, aramızdaki ikili siyasi diyaloğun benzeri görülmemiş bir düzeyde geliştiği bir yıl oldu. Bu yıl içinde liderlerimiz, diğer formatta yapılan temasların ve 18 telefon görüşmesinin dışında 7 ayrı özel görüşme gerçekleştirdi” diye konuştu.

Söz konusu diyaloğun en önemli konusunun Suriye olduğunu belirten Büyükelçi, “Yıl içinde ülkelerimiz Astana formatında özellikle Suriye konusunda aktif ve verimli işbirliği yaptı. Suriye çözümünün garantörleri olarak Rusya, Türkiye ve İran’ın çabaları, ateşkesin Suriye’nin birçok bölgesine yayılmasında etkili oldu. Bu formattaki temaslar yakın gelecekte de devam edecek, Astana formatını ve (14 Şubat’ta Soçi’de) gerçekleşecek olan zirveyi kastediyorum” ifadelerini kullandı.

'GÜVENİLİR DOSTANE BİR DİYALOG DÜZEYİNE ULAŞTIK'

İkili ilişkiler gündeminde diğer konularının yanı sıra turizmin de ele alındığı, bu sektörün geçen yıl tüm rekorları kırdığını, neredeyse 6 milyon Rus turistin Türkiye’de tatil yaptığını vurguladı. Geçen yıl yoğun olarak gelişen ticari-ekonomik ilişkilerin de ele alınan konuların arasında olduğunu söyleyen Yerhov, sözlerine şöyle devam etti: “İkili ilişkilerde o kadar güvenilir bir dostane diyalog düzeyine ulaştık ki, bazen ziyaretleri önceden planlamak bile gerekmiyor, söz konusu ziyaretler bazen birkaç gün, hatta birkaç saat içinde ve yeterince yüksek düzeyde organize edildi. Bu nedenle, yakın gelecekte her şeyin ve çok hızlı bir şekilde yapılması mümkün. Büyükelçilikte artık bu dinamizme alıştık, o bizi mutlu ediyor ve öngörülebilir geleceğe yönelik temaslarımızın kalitesi konusunda haklı bir iyimserlik sunuyor.”