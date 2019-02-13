Moskova'da 140 yılın en şiddetli kar yağışı görüldü

Rusya’nın başkenti Moskova 140 yılın en yoğun kar yağışını gördü. Sabaha kadar kente metre kareye 11 litre suya eşdeğer kar yağdı. Cadde ve sokakları beyaza bürüyen yağış, kartpostal gibi görüntülere yol açtı.

Moskova, gece saatlerinde yoğun kara teslim oldu. Metre kare başına 11 litre suya eşdeğer karın düştüğü kent, 140 yılın rekorunu yaşadı.

Karın dizleri aştığı kar yağışı Moskovalılar için alışılmış bir şey olsa da, yağışın hızı ve yoğunluğu bu kez kent sakinlerini şaşırttı.

Yağış nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi, yoğun trafik oluştu. Ancak yağışla birlikte ortaya çıkan görüntüler halkı memnun etti.

Sosyal medyada beyaz örtüye bürünen kentin fotoğrafları paylaşıldı.