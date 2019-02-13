Nebenzya'dan Alman mevkidaşına: Minsk'i değil Berlin'i ele geçirdik

Rusya'nın Belarus'un başkentini işgal ettiğini öne süren Alman mevkidaşı Christoph Heusgen'e yanıt veren Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, 2. Dünya Savaşı'nı anımsatarak Rusya'nın Minsk'i değil, Berlin'i işgal ettiğini vurguladı.

Almanya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, Ukrayna'daki krizinde ateşkesin önünü açan 2015 tarihli Minsk Anlaşması'nın dördüncü yıldönümü üzerine çıkan tartışmada Rusya'yı Belarus'un başkentini ‘işgal etmekle' suçladı.

BM Güvenlik Konseyi'nde dün yapılan görüşmelerde konuşan Alman diplomat, "Bunun bir Rus işgali olduğunun, Rus askerlerinin hem Minsk'in işgalinde hem de Donetsk'in işgalinde doğrudan yer aldıklarının farkına varmalıyız" iddiasında bulundu.

'BERLİN'İ ELE GEÇİRDİK, MİNSK'İ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTURDUK'

Vasiliy Nebenzya, Alman elçiye cevap vermekte gecikmedi. 2. Dünya Savaşı'nı hatırlatan Nebenzya, "Öyle görünüyor ki dostum Cristoph, Freud'un bilinçaltı analizlerine konu olacak bir dil sürçmesi yaptı ve Rusya'nın 2015'te ‘Minsk'i ele geçirdiğini' söyledi. Rusya, Berlin'i ele geçirmişti, bunu hatırlıyorum, ancak biraz daha önceydi. Ondan önce de Minsk'i özgürlüğüne kavuşturmuştuk" dedi.

Alman meslektaşına yönelik nüktedan eleştirisini sürdüren Rus diplomat, "2015'te Minsk'te değildik, oraya gitme planımız da yoktu, çünkü dostlarımız, kardeşlerimiz ve müttefiklerimiz orada yaşıyorlar. Ayrıca genel olarak da herhangi birini ‘ele geçirme' veya bir yeri işgal etme planımız yok" ifadelerini kullandı.

Venezüella'daki duruma dikkat çeken Nebenzya, "Müdahale, şimdi belli bir Latin Amerika ülkesinde örneğini açıkça gördüğümüz gibi, sizin yönteminizdir" diye vurguladı.

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Kızıl Ordu Minsk'i 3 Temmuz 1944'te, Nazi Almanyası başkenti Berlin'e doğru ilerleyişine devam etmeden hemen önce kurtarmış, Berlin'i ise 2 Mayıs 1945'te iki haftalık kanlı çarpışmalardan sonra ele geçirmişti. Belarus, Kızıl Ordu'nun başkent Minsk'i kurtardığı tarihin anısına 3 Temmuz'da bağımsızlık gününü kutluyor.

Ukrayna, Rusya, Fransa ve Almanya liderleri 11 Şubat 2015'te Belarus'un başkenti Minsk'te bir araya gelmiş ve Ukrayna'nın güneydoğusundaki çatışmaları sona erdirmeyi hedefleyen bir dizi önlem paketi üzerinde mutabakat sağlamıştı. Görüşmelerde on üç maddelik bir anlaşma kabul edilmişti. Anlaşmaya göre Donbass bölgesindeki çatışmalar sona erdirilecek ve buraya geniş bir özerklik verilecekti. Ancak protokollerdeki siyasi hükümlerin hiçbiri uygulanmadı. Bununla birlikte Minsk anlaşmasıyla bölgede kırılgan bir ateşkes sağlanmıştı.

Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki çatışmalar, Nisan 2014'te Ukrayna yönetiminin Kiev'de gerçekleştirilen darbe sonrası ayaklanmayı bastırmak için bölgeye askeri birlikler göndermesiyle başlamıştı.