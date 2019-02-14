Soçi'de Erdoğan- Ruhani görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı.
Sanatoryum Rus'taki görüşme basına kapalı devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Suriye konulu Üçlü Zirve öncesi baş başa görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı.
Sanatoryum Rus'taki görüşme basına kapalı devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor.
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