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14:32 14 Şubat 2019
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

    Zaharova: Lavrov, Pompeo'yu Venezüella'da güç kullanılması konusunda uyardı

    © Sputnik /
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sergey Lavrov'un ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'yu Venezüella'da olası bir güç kullanımına yönelik uyardığını belirterek, ABD'nin Venezüella'nın ekonomik ve mali varlıklarına yönelik eylemlerinin ‘yüzyılın zaptı' olarak nitelendirilebileceğini söyledi.

    Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Tek taraflı kısıtlamaların artırılması sadece Venezüella ekonomisinin ve petrol endüstrisinin temellerine zarar vermekle kalmıyor, finansal ve sosyo-ekonomik durumun hızlıca kötüleşmesine, nihayetinde de Venezüella devlet yapısının bozulmasına yol açıyor" dedi.

    Venezüella Kurucu Meclis Başkanı Delcy Rodriguez
    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
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    Zaharova, ABD'nin Venezüella'nın ekonomik ve mali varlıklarına yönelik yaptırımlarıyla yapmaya çalıştıklarının ‘yüzyılın zaptı' olarak nitelendirilebileceğini kaydetti.

    Sözcü, "PDVSA [Venezüella devlet petrol şirketi] ile ilgili olanlar, bunlar sadece uluslararası hukuka aykırı tek taraflı zorlayıcı tedbirler değil, ayrıca herkese mülkiyet ve varlıkların ABD tarafından manipüle edilebileceğine dair açık bir sinyal. Burada himayecilik değil, devletin tamamının zaptı söz konusu" diye konuştu.

    ‘ASKERİ MÜDAHALE ABD'NİN ÖNCELİĞİ OLABİLİR'

    Washington'ın Venezüella'da bir cepheleşme senaryosu belirlediğini ve Venezüella ordusunu açıkça ayaklanmaya teşvik ettiğini belirten Zaharova "Manipülasyondan provokatif medya spekülasyonlarına, doğrudan şantaja ve nefrete teşvike kadar, bilgi ve psikolojik baskı yöntemlerinin tamamı kullanılıyor. Ana hedef silahlı kuvvetler" ifadelerini kullandı.

    ‘LAVROV, POMPEO'YU UYARDI'

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    © REUTERS / Isaac Urrutia
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    Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un önceki gün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikte gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Venezüella'ya yönelik güç kullanarak yapılabilecek olası bir müdahaleye karşı uyarıda bulunduğunu söyledi.

    Zaharova, görüşmenin ABD'nin inisiyatifinde gerçekleştiğini de ekledi.

    Zaharova "Mesele ABD'nin ne istediğinde. Rusya'nın pozisyonunu değiştirebilmesi pek mümkün değil. Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi prensipleri çerçevesinde uluslararası hukukun ve devlet egemenliğinin sağlanmasından yana. Bu çerçevede ABD'li partnerler de dahil herkesle görüşmeye hazırız" dedi.

    Venezüella'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido'nun destekçileri, düzenledikleri gösterilerde ABD bayrakları taşıdı
    © REUTERS / Isaac Urrutia
    Venezüella'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido'nun destekçileri, düzenledikleri gösterilerde ABD bayrakları taşıdı

    ‘ABD İLE ARAMIZDA İSTİŞARE YOK'

    Zaharova, Rusya ile ABD arasında Venezüella konulu istişareler olduğu yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

    Zaharova "Basının ABD'nin Venezüella Özel Temsilcisi Elliott Abrams'ın Kongre'deki konuşmasını dayanak göstererek aktardığı gibi bir istişare söz konusu değil" dedi.

    Etiketler:
    Ayaklanma, egemenlik, petrol şirketi, uluslararası hukuk, ordu, müdahale, yaptırım, petrol, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Elliott Abrams, Mike Pompeo, Mariya Zaharova, Sergey Lavrov, Venezüella, Washington, ABD, Rusya
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