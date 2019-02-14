Peskov: İdlib'deki durum Soçi mutabakatı bağlamında ele alınacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Soçi'de bugün yapılacak üçlü zirvede Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin İdlib meselesini Soçi mutabakatının yerine getirilmesi bağlamında ele alacağını belirtti.

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan-Ruhani görüşmesi sona erdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bugün Soçi'de yapacağı Astana formatındaki üçlü zirve hakkında açıklamalarda bulunan Peskov, "Hiç kuşkusuz, İdlib'deki durum gündemde olacak ve bölgede süren terör örgütleri varlığı mutlaka istişare edilecek ve Soçi mutabakatının tamamıyla uygulanması gerektiğinin altı çizilecek" dedi.

Suriye'de istikrarın sağlanması açısından 17 Eylül 2018'de Putin ve Erdoğan'ın vardığı Soçi mutabakatının hayata geçirilmesinin temel unsurlardan biri olduğunu kaydeden Peskov, bunun siyasi çözüm sürecine geçiş için gereken koşulların oluşmasını sağlayacağını vurguladı.

'LUKAŞENKO, ÜÇLÜ LİDERLE BİR ARAYA GELEBİLİR'

Bu arada Peskov, Soçi'de bulunan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun bu akşam Putin, Erdoğan ve Ruhani arasındaki görüşmeye dahil olabileceğini söyledi.

Peskov, "Üçlü zirvesinin resmi bölümünün sona ermesi sonrası Lukaşenko'nun Rusya, Türkiye ve İran liderleriyle bir araya gelme ihtimalini dışlamıyoruz. Ancak bunun Suriye meselesiyle bir ilgisi olmayacak. Devlet Başkanı Putin, kendi inisiyatifiyle, aynı anda Soçi'de bulunacak olan Lukaşenko'nun mevkidaşlarıyla buluşabileceğini öngördü" ifadelerini kullandı.