Peskov: İdlib'deki durum Soçi mutabakatı bağlamında ele alınacak

Suriye'de istikrarın sağlanması açısından 17 Eylül 2018'de Putin ve Erdoğan'ın vardığı Soçi mutabakatının hayata geçirilmesinin temel unsurlardan biri olduğunu kaydeden Peskov, bunun siyasi çözüm sürecine geçiş için gereken koşulların oluşmasını sağlayacağını vurguladı.
'LUKAŞENKO, ÜÇLÜ LİDERLE BİR ARAYA GELEBİLİR'
Bu arada Peskov, Soçi'de bulunan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun bu akşam Putin, Erdoğan ve Ruhani arasındaki görüşmeye dahil olabileceğini söyledi.
Peskov, "Üçlü zirvesinin resmi bölümünün sona ermesi sonrası Lukaşenko'nun Rusya, Türkiye ve İran liderleriyle bir araya gelme ihtimalini dışlamıyoruz. Ancak bunun Suriye meselesiyle bir ilgisi olmayacak. Devlet Başkanı Putin, kendi inisiyatifiyle, aynı anda Soçi'de bulunacak olan Lukaşenko'nun mevkidaşlarıyla buluşabileceğini öngördü" ifadelerini kullandı.
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