Türkiye'den giden 19 ton elmanın Rusya'ya girişine izin verilmedi

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhaznadzor'un Kaliningrad şubesinden Moskovskiy Komsomolets gazetesi muhabirine verilen bilgiye göre, Bagrationovsk gümrüğünün bitki sağlığı kontrol noktasında incelenen Türkiye üretimi elmaların, bitki sağlığı standartlarına ilişkin belgelerinin geçersiz olduğu tespit edildi.
© Sputnik / Igor Zarembo
Bu sebeple 19 ton elmanın gümrükten girişine izin verilmediğini belirten Rosselhaznadzor yetkilileri, söz konusu ürünlerin Türkiye'ye geri gönderildiğini kaydetti.
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