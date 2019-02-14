Erdoğan'dan Soçi'de 'Fırat'ın doğusu' mesajı: PYD/YPG temizlenmeden Suriye'nin bütünlüğü sağlanamaz

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Suriye' konulu Üçlü Zirve öncesi yapılan heyetlerarası görüşmede konuştu.
Putin, Erdoğan'a hitaben şu ifadeleri kullandı: "Astana sürecinin garantör ülkelerinin dördüncü zirvesini gerçekleştireceğiz. (Bu zirvede) Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki durumun normalleşmesi sürecine, hem sahada hem de Suriyeliler arasında diyalog sağlanması amacıyla gösterilen siyasi-diplomatik çabalar kapsamında yeni bir itici güç sağlayabileceğimize inanıyorum."
Erdoğan'a hitap ederek, "Sayın cumhurbaşkanı sizinle beraber (Suriye konusunda) çok şey yaptık ve çok büyük bir yol katettik" diyen Putin, bunun kolay bir iş olmadığını ve çalışmaların hala devam ettiğini kaydetti.
Rusya lideri sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm problemler hala çözülmüş değil, fakat aynı şekilde aktif, iyi koordine edilmiş ve uyumlu bir biçimde çalışmaya devam edersek ve uzlaşma arayışını sürdürürsek, o zaman kuşkusuz ki bizi başarı bekler."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan da "İdlib'deki çözüm için gayret gösteriyoruz" dedi ve "PYD/YPG Münbiç ve Fırat'ın doğusundan temizlenmeden Suriye'nin bütünlüğü sağlanamaz" ifadesini kullandı.
Erdoğan, "İdlib'de hava sahasının kullanımı bağlamında sergilenen iş birliğinin Afrin ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde de sergilenmesi çok önemli. Anayasa Komitesi tıkanıklığının aşılması gerekiyor. BM'nin çekincelerini dikkate alarak komitenin ilanını kısa sürede sonuçlandırabiliriz" dedi.
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