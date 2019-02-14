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14:30 14 Şubat 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan - Vladimir Putin

    Erdoğan'dan Soçi'de 'Fırat'ın doğusu' mesajı: PYD/YPG temizlenmeden Suriye'nin bütünlüğü sağlanamaz

    © AA / Sefa Karacan
    Rusya
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    Suriye konulu dördüncü 'Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Soçi'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "PYD/YPG Münbiç ve Fırat'ın doğusundan temizlenmeden Suriye'nin bütünlüğü sağlanamaz. Güvenli bölge fikrini milli güvenlik kaygılarımızı gidermeye hizmet ettiği ölçüde biz de destekliyoruz" diye konuştu.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Suriye' konulu Üçlü Zirve öncesi yapılan heyetlerarası görüşmede konuştu.

    Dmitry Peskov
    © Sputnik / Natalia Seliverstova
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    Rus lider Putin, Türk mevkidaşı Erdoğan ile ikili görüşmelerinde, bu görüşmeyi izleyecek olan üçlü Rusya-Türkiye-İran zirvesinin, Suriye'deki çözüm arayışları için yeni bir itici güç olacağına inandığını söyledi.

    Putin, Erdoğan'a hitaben şu ifadeleri kullandı: "Astana sürecinin garantör ülkelerinin dördüncü zirvesini gerçekleştireceğiz. (Bu zirvede) Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki durumun normalleşmesi sürecine, hem sahada hem de Suriyeliler arasında diyalog sağlanması amacıyla gösterilen siyasi-diplomatik çabalar kapsamında yeni bir itici güç sağlayabileceğimize inanıyorum."

    Erdoğan'a hitap ederek, "Sayın cumhurbaşkanı sizinle beraber (Suriye konusunda) çok şey yaptık ve çok büyük bir yol katettik" diyen Putin, bunun kolay bir iş olmadığını ve çalışmaların hala devam ettiğini kaydetti.

    Rusya lideri sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm problemler hala çözülmüş değil, fakat aynı şekilde aktif, iyi koordine edilmiş ve uyumlu bir biçimde çalışmaya devam edersek ve uzlaşma arayışını sürdürürsek, o zaman kuşkusuz ki bizi başarı bekler."

    'RUSYA'NIN GÜVENLİ BÖLGE KONUSUNA OLUMLU YAKLAŞIMINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan da "İdlib'deki çözüm için gayret gösteriyoruz" dedi ve "PYD/YPG Münbiç ve Fırat'ın doğusundan temizlenmeden Suriye'nin bütünlüğü sağlanamaz" ifadesini kullandı.

    Ruhani, Erdoğan ve Putin
    © REUTERS /
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    Erdoğan, "Suriye'de güvenli bölge fikrini milli güvenlik kaygılarımızı gidermeye hizmet ettiği ölçüde biz de destekliyoruz. Bu fikre Rusya'nın da olumlu yaklaşmasından memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

    Erdoğan, "İdlib'de hava sahasının kullanımı bağlamında sergilenen iş birliğinin Afrin ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde de sergilenmesi çok önemli. Anayasa Komitesi tıkanıklığının aşılması gerekiyor. BM'nin çekincelerini dikkate alarak komitenin ilanını kısa sürede sonuçlandırabiliriz" dedi.

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    Etiketler:
    Fırat Kalkanı, BM, PYD/YPG, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusu, İdlib, Soçi, Afrin, Menbiç, Suriye, Türkiye, Rusya
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