Peskov: Putin bugün Soçi’deki görüşmelerden sonra judo yapacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Soçi’de Erdoğan ve Ruhani ile yapacağı görüşmenin ardından bugün Rusya milli judo takımı sporcularıyla mindere çıkabileceğini söyledi.

Gazetecilere konuşan Peskov “Putin milli judo takımımızla birlikte mindere çıkmak istiyor” dedi.

Putin’in daha önce birçok kez böyle antrenmanlar yaptığını belirten Peskov, judo okulundan miniklerin de olacağını ekledi.

Peskov, “Birçok şey Suriye konulu üçlü zirvenin ne kadar süreceğine bağlı, ancak Putin’in bugünkü iş gününde böyle bir planı var” dedi.

Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Soçi’de bir araya gelerek Suriye’yi konuşacak.