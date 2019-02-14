Zaharova: ABD’nin yeni yaptırım girişimleri artık hukukun değil tıbbın konusu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü haftalık basın toplantısında, ABD’li senatörlerin Rusya’ya yeni yaptırımlarla ilgili girişimlerinin artık hukuki anlam taşımadığını, ama ‘tıbbı ilgilendiren bir olay’ olduğunu söyledi.

© Sputnik / Kirill Kallinikov 'Rusya her türlü yaptırım senaryosuna karşı hazır'

ABD Senatosu'ndaki Rusya'ya yönelik yeni yaptırım tasarısı ile ilgili konuşan Zaharova, "ABD kanun yapıcılarının son muhakemesi hakkında ciddi bir şekilde konuşmaya artık dilim varmıyor, çünkü yasa yapan insanlar sadece iç hukuklarını değil uluslararası hukuku da gözetmek zorundalar" dedi.

Zaharova, sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer gerçekten ciddi bir şekilde konuşacak olursak, bu durumda ABD toplumunun uluslararası arenada kendi işledikleri suçları değerlendirmeye ne zaman ve nasıl başlayacağı sorusunu gündeme getirmek gerek."

ABD'DE YENİ YAPTIRIM TASARISI RUSYA'NIN EGEMENLİK HAKLARINI DA HEDEFLİYOR

© Sputnik / Владимир Трефилов Bogdanov: ABD'nin yaptırım tasarısı tamamen gayrimeşru

ABD'de bir grup senatör dün, ‘yurtdışındaki demokratik kurumların işleyişine Rusya'nın müdahalesine' cevap olarak Rusya'ya karşı ek yaptırımlar öngören bir yasa tasarısı önermişti.

Önerilen yasa tasarısındaki yaptırım listesi iki bölümden oluşuyor. İlki, Rusya'nın ‘yurtdışındaki demokratik kurumlara' müdahalesine cevap olacak yaptırımlar. Bu kapsamda ‘başka ülkelerdeki demokratik kurumların bozulmasına yönelik Moskova'nın çabalarını destekleyen Rusya bankalarına karşı' yaptırımlar öngörülüyor. Senatörler ayrıca, Rusya'nın, ülke dışındaki sıkıştırılmış doğalgaz projelerine yönelik yatırımlara da yaptırımlar getirmeyi gerekli görüyor. Bu anlamda tasarı, Rusya'nın egemenlik haklarını da sınırlamayı hedefliyor.