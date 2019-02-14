Zaharova: ABD’nin yeni yaptırım girişimleri artık hukukun değil tıbbın konusu

Zaharova, sözlerine şöyle devam etti:
"Eğer gerçekten ciddi bir şekilde konuşacak olursak, bu durumda ABD toplumunun uluslararası arenada kendi işledikleri suçları değerlendirmeye ne zaman ve nasıl başlayacağı sorusunu gündeme getirmek gerek."
ABD'DE YENİ YAPTIRIM TASARISI RUSYA'NIN EGEMENLİK HAKLARINI DA HEDEFLİYOR
Önerilen yasa tasarısındaki yaptırım listesi iki bölümden oluşuyor. İlki, Rusya'nın ‘yurtdışındaki demokratik kurumlara' müdahalesine cevap olacak yaptırımlar. Bu kapsamda ‘başka ülkelerdeki demokratik kurumların bozulmasına yönelik Moskova'nın çabalarını destekleyen Rusya bankalarına karşı' yaptırımlar öngörülüyor. Senatörler ayrıca, Rusya'nın, ülke dışındaki sıkıştırılmış doğalgaz projelerine yönelik yatırımlara da yaptırımlar getirmeyi gerekli görüyor. Bu anlamda tasarı, Rusya'nın egemenlik haklarını da sınırlamayı hedefliyor.
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