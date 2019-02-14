Soçi'de Putin-Ruhani görüşmesi başladı

Rusya lideri Vladimir Putin, Soçi'de Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle görüşmesinin ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesine geçti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de İran lideri Hasan Ruhani ve heyetiyle planlanan görüşmelerine başlandığı belirtildi.

«Нет перевода? Надо, чтобы переводчики включились»: Встреча Путина и Рухани в Сочи началась с проблем с синхронным переводом pic.twitter.com/nZKuCgpyC4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 14, 2019

​Rusya-İran görüşmesini, Rusya, İran ve Türkiye'nin, Astana sürecinin garantör ülkeleri olarak yapacağı üçlü zirvesi izleyecek.

Üçlü zirvede, Suriye için çözüm arayışına devam edilecek. Zirvenin gündeminde, İdlib ve Suriye'nin kuzeyindeki durumun öne çıkması bekleniyor.