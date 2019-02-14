Rus Dışişleri'nden 'Suriye'de Türkiye'nin kontrolünde güvenli bölge' sorusuna yanıt: Esad'ın onayı alınmalı

Haftalık basın toplantısında Zaharova'ya, 'Suriye'de tamamen Türkiye'nin kontrolünde bir güvenli bölge oluşturulmasına Rusya'nın hangi şartlarla onay verebileceğine' ilişkin bir soru yöneltildi.

Rus Dışişleri Sözcüsü soru üzerine şu ifadeleri kullandı: "Suriye sorunu konusunda yorum yapmamı istememenizi, anlayış göstermenizi bir defa daha rica ediyorum. Zira sizin sorunuzla ilgili olan kısmı da dahil olmak üzere, bu konudaki haberlerin Soçi'den gelmesini bekliyoruz. Fakat bununla beraber şunu da hatırlatmak isterim: Üçüncü bir ülkenin otoritesiyle hareket eden askeri bir birliğin, egemen bir ülkenin, yani Suriye'nin topraklarındaki varlığına, doğrudan Şam karar vermeli. Bizim temel görüşümüz budur."

Zaharova'nın bu açıklaması, Rusya lideri Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İranlı mevkidaşları Hasan Ruhani'nin Suriye'deki çatışmaları sona erdirecek çözüm arayışları kapsamında bugün Soçi'de gerçekleştirecekleri üçlü bir görüşmenin hemen öncesine denk geldi.