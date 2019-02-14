Rosatom: Akkuyu’nun 2. blokunun inşaat lisansını 1 ayda almayı umuyoruz

Soçi'de devam eden yatırım forumu kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Lihaçev, Akkuyu NGS'nin 2. blokunun yapımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Lisansı önümüzdeki ay içerisinde almayı umuyoruz" diyen Lihaçev, beton dökme konusunda herhangi sınırlama olmadığını ve bu çalışmaların da iznin alınır alınmaz başlayacağını kaydetti.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) geçen aralıkta Akkuyu NGS'nin yapım projesini hayata geçiren Akkuyu Nükleer A.Ş.'ne santralin 2. enerji blokunun inşaatı ile ilgili sınırlı çalışma izni vermişti.

Akkuyu Nükleer A.Ş., söz konusu iznin alınmasını müteakip 2. Blok için inşaat lisansı alacak ve yapının temelinin betonunu imalatlarına başlayacak, böylelikle Akkuyu NGS'nin 2. bloku ile ilgili çalışmalar resmen başlamış olacak.