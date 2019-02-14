Zaharova: Kanada, Sputnik ve RIA Novosti'ye ayrımcılık yapıyor

Kanada hükümetinin Venezüella'yla Lima Grubu toplantısı için RIA Novosti ve Sputnik haber ajansı çalışanlarına akreditasyon vermemesini eleştiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ottawa yönetiminin tutumunu ayrımcılık ve basın özgürlüğünün kaba ihlali olarak niteledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Kanada Dışişleri Bakanlığı'nın 4 Şubat'ta Ottawa'da yapılan Venezüella'daki duruma ilişkin Lima Grubu toplantısı için RIA Novosti ve Sputnik muhabirlerine akreditasyon vermeyi reddetmesine tepki gösterdi.

Zaharova, "Kanada tarafının Rus gazetecilere yönelik bu tür eylemleri, doğrudan bir ayrımcılık ve evrensel kabul görmüş basın hak ve özgürlüklerinin, bilgi kaynağına herkesin özgürce erişim hakkının kaba ihlalidir. Ottawa yönetiminin bağlı olduğunu sürekli olarak beyan ettiği demokratik değerleri konjonktürel siyasi menfaatleri için nasıl çiğnediğine tanıklık ediyoruz" dedi.