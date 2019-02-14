Rusya, İran ve Türkiye liderleri Suriye'de 'sahada' yeni gerçeklikler oluşturma girişimlerini reddetti

© AA / Sefa Karacan Soçi’de Suriye zirvesi: Çözüm umutları hiç bu kadar filizlenmemişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye gündemiyle Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi.

Zirve sonunda yayımlanan ortak bildiriye göre liderler, ‘Terörle mücadele bahanesiyle ‘sahada' yeni gerçeklikleri oluşturmaya yönelik tüm girişimleri reddetti, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü, ayrıca komşu ülkelerin ulusal güvenliğini baltalamaya yönelik ayrılıkçı planlara karşı koyma konusundaki kararlılıklarını dile getirdi'.

Taraflar ayrıca ABD yönetiminin birliklerini Suriye'den çekme kararının, ülkedeki istikrar ve güvenliğin güçlenmesine katkı sağlayacak bir adım olacağını kaydetti.

Bildiride, "Taraflar, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu ele aldı ve ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstererek, mevcut anlaşmalara atıfta bulunmak da dâhil olmak suretiyle bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için eylemlerini koordine etmeyi kabul etti" ifadelerine yer verildi.

Bildiriye göre taraflar, Suriye anayasa komitesinin, içinde yer alacaklarla ilgili mutabakat ve prosedür kurallarına ilişkin önerilerin belirlenmesi dahil olmak üzere, bir an önce faaliyete geçmesine destek vermeye kararlı olduklarını teyit etti. Üç ülke lideri ayrıca Suriyeli tarafların Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile işbirliği ve koordinasyonun sürdürmelerinin önemine dikkat çekti.

Sığınmacıların güvenli bir şekilde ve gönüllü olarak Suriye'deki sürekli ikamet yerlerine dönmeleri için gerekli koşulların oluşturulmasının öneminin de vurgulandığı bildiride, "Bu bağlamda uluslararası topluma, özellikle de BM ve insani yardım kuruluşlarına, insani yardımların arttırılması, insani altyapı tesislerinin, su ve elektrik temin hatlarının okul ve hastanelerin yenilenmesi dahil olmak üzere, Suriye'ye yardımlarını artırmaları yönünde çağrıda bulunuldu" dendi.