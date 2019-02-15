Gazprom Başkanı Miller: Türk Akımı-2 mümkün

Rus medyasına konuşan Miller, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Türk Akımı'nın Yunanistan'a uzatılmasına ilgi duydukları açıklamasını şu sözlerle değerlendirdi: "Türk Akımı'nın her iki hattının Karadeniz kısımları tamamlandı ve şimdi karadaki altyapının yapımı devam ediyor. Ama talep olursa ve gereken onaylar alınırsa Türk Akımı-2 doğalgaz boru hattı projesi hayata geçebilir".

Yunan lider Çipras, ülkesinin Türkiye ile enerji işbirliğini genişletmek ve Türk Akımı projesine katılmak istediğini söylemişti.