Türkiye’nin 2018’de Gazprom’dan aldığı gaz, son 6 yılın en düşük seviyesine düştü

Gazprom raporuna göre Türkiye, Gazprom’dan aldığı gaz alımını bir önceki yıla göre, yüzde 21 oranında azaltarak 24 milyar metreküpe düşürdü.

Türkiye 2012’de Gazprom’dan 27.02 milyar metreküp gaz aldı. 2016 yılında bu rakam 26.69 milyar metreküpe düştü.

Şirketin raporuna göre, 2018’deki gaz alımı ise 23.964 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

Buna rağmen Türkiye, Almanya’dan sonra Gazprom’dan en fazla gaz alan ülke olmaya devam ediyor.