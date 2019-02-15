Rusya Savunma Bakanlığı, Sovyetler Birliği askerlerinin Afganistan'dan çekilişinin 30. yıldönümü dolayısıyla bu ülkede görev yapan Sovyet askerlere ilişkin bazı belgelerin gizliliğini kaldırdı.

Resmi internet sitesinde bilgilendirme sayfası açan bakanlık, askeri birliklerin Afganistan'daki çalışmalarının yanı sıra kahramanları ve onların başarılarını anlatan belgelere yer verdi.

© Sputnik / Rusya, SSCB'nin Afganistan'dan çekilmesinin 30. yıldönümü dolayısıyla bazı belgelerin gizliliğini kaldırdı

Söz konusu belgeler arasında daha sonra İnguşetiya Cumhuriyeti lideri olan Tümgeneral Ruslan Auşev, 1992 yılında Rusya Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Orgeneral Viktor Dubınin ve şair-teğmen Aleksandr Stovba hakkındaki evraklar da paylaşıldı ve bunların en ilgi çekici belgeler olduğuna vurgu yapıldı.

Gizliliği kaldırılan belgelerde Sovyet askerlerinin önündeki hedeflerin, önemli evrakların, büyük silah ve mühimmat depolarının yanı sıra öne çıkan askerlere verilen ödüllerin anlatıldığı görüldü.

© Sputnik / Rusya, SSCB'nin Afganistan'dan çekilmesinin 30. yıldönümü dolayısıyla bazı belgelerin gizliliğini kaldırdı

Sitede Sovyet askerleriyle sivil halk arasında nasıl ilişkiler kurulduğunun kanıtları da yer aldı.

​1989'DA TAMAMLANDI

Sovyet askerleri, 30 yıl önce 15 Şubat 1989'da Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamıştı. Böylelikle savaş sona ermişti.

Sovyet yönetimi, 12 Aralık 1979 tarihinde, Afganistan'a ordu gönderme kararı aldı. Bu savaşta yaklaşık 650 bin Sovyet vatandaşı yer aldı. 200 binden fazla kişi, askeri ve diğer hizmetlerinden dolayı nişan ve madalyalar aldı. 86 kişi, Sovyetler Birliği Kahramanı unvanına layık görüldü, aralarından 28'i bu unvanı öldükten sonra aldı. 15 bin Sovyet er ve subay ise savaştan dönemedi.

Açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre 1979-1989 yılları arasında Afganistan'da SSCB'ye ait 125 savaş uçağı vuruldu.