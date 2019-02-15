Kayıt
14:41 15 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    SSCB'nin Afganistan'dan çekilmesi

    Rusya, SSCB'nin Afganistan'dan çekilmesinin 30. yıldönümü dolayısıyla bazı belgelerin gizliliğini kaldırdı

    © AP Photo /
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    152

    Rusya Savunma Bakanlığı, Sovyetler Birliği askerlerinin Afganistan'dan çekilişinin 30. yıldönümü dolayısıyla bu ülkede görev yapan Sovyet askerlere ilişkin bazı belgelerin gizliliğini kaldırdı.

    Resmi internet sitesinde bilgilendirme sayfası açan bakanlık, askeri birliklerin Afganistan'daki çalışmalarının yanı sıra kahramanları ve onların başarılarını anlatan belgelere yer verdi.

    Rusya, SSCB'nin Afganistan'dan çekilmesinin 30. yıldönümü dolayısıyla bazı belgelerin gizliliğini kaldırdı
    © Sputnik /
    Rusya, SSCB'nin Afganistan'dan çekilmesinin 30. yıldönümü dolayısıyla bazı belgelerin gizliliğini kaldırdı

    Söz konusu belgeler arasında daha sonra İnguşetiya Cumhuriyeti lideri olan Tümgeneral Ruslan Auşev, 1992 yılında Rusya Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Orgeneral Viktor Dubınin ve şair-teğmen Aleksandr Stovba hakkındaki evraklar da paylaşıldı ve bunların en ilgi çekici belgeler olduğuna vurgu yapıldı.

    Gizliliği kaldırılan belgelerde Sovyet askerlerinin önündeki hedeflerin, önemli evrakların, büyük silah ve mühimmat depolarının yanı sıra öne çıkan askerlere verilen ödüllerin anlatıldığı görüldü.

    Rusya, SSCB'nin Afganistan'dan çekilmesinin 30. yıldönümü dolayısıyla bazı belgelerin gizliliğini kaldırdı
    © Sputnik /
    Rusya, SSCB'nin Afganistan'dan çekilmesinin 30. yıldönümü dolayısıyla bazı belgelerin gizliliğini kaldırdı

    Sitede Sovyet askerleriyle sivil halk arasında nasıl ilişkiler kurulduğunun kanıtları da yer aldı.

    1989'DA TAMAMLANDI

    Sovyet askerleri, 30 yıl önce 15 Şubat 1989'da Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamıştı. Böylelikle savaş sona ermişti.

    Sovyet yönetimi, 12 Aralık 1979 tarihinde, Afganistan'a ordu gönderme kararı aldı. Bu savaşta yaklaşık 650 bin Sovyet vatandaşı yer aldı. 200 binden fazla kişi, askeri ve diğer hizmetlerinden dolayı nişan ve madalyalar aldı. 86 kişi, Sovyetler Birliği Kahramanı unvanına layık görüldü, aralarından 28'i bu unvanı öldükten sonra aldı. 15 bin Sovyet er ve subay ise savaştan dönemedi.

    Açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre 1979-1989 yılları arasında Afganistan'da SSCB'ye ait 125 savaş uçağı vuruldu.

    İlgili konular:

    Sovyet ordusu, neden Afganistan’a gönderildi?
    1980'lerde Afganistan'da vurulan Sovyet pilotun yaşadığı ortaya çıktı
    Etiketler:
    Çekilme, gizlilik, yıldönümü, belge, ordu, asker, savaş, Rusya Savunma Bakanlığı, Aleksandr Stovba, Viktor Dubınin, Ruslan Auşev, İnguşetiya, SSCB, Sovyetler Birliği, Afganistan, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Beyaz Gelincik, Tunceli'de görüntülendi
    Beyaz Gelincik, Tunceli'de görüntülendi
    Karikatür
    Rusya Dışişleri: ABD, Venezüella ordusunu açıkça ayaklanmaya teşvik ediyor
    infografik
    Rusya-Türkiye-İran üçlü zirvesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam