Zaharova, 'Maduro'cuları' tehdit eden Bolton'a kendi fotoğrafını hatırlattı

Beyaz Saray danışmanı Bolton, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'yu destekleyenleri cezalandırmakla tehdit etti. Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, birkaç hafta önce elinde 'Kolombiya'ya 5 bin asker' notuyla ortaya çıkıp ABD'nin Venezüella'ya askeri müdahaleye hazırlandığı şüphelerini perçinleyen Bolton'la alay etmekle yetindi.

© REUTERS / Leah Millis Maduro konuşurken elektrik kesildi, Bolton alay etti

Those who conspire with Maduro to destroy Venezuela’s democratic institutions will continue to face consequences. — John Bolton (@AmbJohnBolton) February 15, 2019

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton bir Twitter açıklamasında, "Venezüella'nın demokratik kurumlarını yıkmak için Maduro'yla beraber gizli planlar yapanlar, sonuçlarla karşılaşmaya devam edecekler" tehdidini savurdu.

ABD'nin hemen hemen hoşuna gitmeyen her şey için yaptırımlarla cezalandırma alışkanlığı düşünülürse Bolton'ın 'sonuçlar' ifadesi ile yaptırım uygulamayı kast ettiği sonucuna varılabilir.

Diğer taraftan Trump'ın ulusal güvenlik danışmanının bu tehdidi, Rus Dışişleri'ni korkutmuş gibi görünmüyor. Zira Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Twitter açıklamasını alıntılayarak Bolton'a Facebook'tan verdiği yanıtta, "Bolton, Venezüella'nın demokratik kurumlarını baltalayanlar her kimse, bunları sonuçlar ile karşılaşacakları konusunda tehdit etti" ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Vitaliy Podvitski Bolton’un Venezüella mesajındaki hatası Zaharova’yı eğlendirdi: 'Guiado', 'güdümlü' demek

Ardından da, Venezüella'da parlamentonun başındaki Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesinden sadece birkaç gün sonra elinde, üzerinde 'Kolombiya'ya 5.000 asker' yazan bir notla gazetecilerin karşısına çıkan Bolton'ın, Venezüella kurumlarını baltalamak isteyenin ta kendisi olduğunu, dolayısıyla tehdit ettiği kişinin de gene kendisi olduğunu ima edip "Tehdit ettiğiniz, not defteriniz ve tükenmez kaleminiz olmasın?" dedi.

Nitekim Bolton'ın bu notun görülebileceği şekilde çekilen fotoğrafları, ABD'nin, Venezüella ile sınırı bulunan Kolombiya'da asker konuşlandırmaya hazırlandığı yorumlarına yol açmıştı.

Venezüella'da parlamento başkanı olan muhalif siyasetçi Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendisini geçici devlet başkanı ilan etmişti. ABD ve müttefiki bir dizi ülke de Guaido'nun başkanlığını tanımış ve seçilmesini 'kanunsuz' saydıkları Maduro'yu, 'muhalefete karşı şiddet uygulamaması için' uyarmıştı.

ABD'nin tehditlerine rağmen Rusya, Çin ve Türkiye'nin de aralarında olduğu bir dizi başka ülke ise Maduro'yu Venezüella'nın meşru başkanı olarak tanımaya devam ediyorlar.