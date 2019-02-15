Rusya’da çöken binadan kurtarılan bebek Vanya taburcu oldu

Minik Vanya, yarınki doğumgününü evinde geçirebilecek.
Magnitogorsk'ta yılbaşı arifesinde yaşanan patlamada 37 kişi ölmüştü. Binanın enkazından çıkarılanlar arasında bebek Vanya da vardı.
Rusya’nın Magnitogorsk kentinde 31 Aralık’ta yaşanan gaz patlamasında çöken binanın enkazından dondurucu soğuklukta 30 saati aşkın bir süre sonra sağ olarak çıkartılan 11 aylık bebek Vanya hastanedeki tedavisinin ardından evine döndü.
Minik Vanya, yarınki doğumgününü evinde geçirebilecek.
Magnitogorsk'ta yılbaşı arifesinde yaşanan patlamada 37 kişi ölmüştü. Binanın enkazından çıkarılanlar arasında bebek Vanya da vardı.
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