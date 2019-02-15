Rusya’da çöken binadan kurtarılan bebek Vanya taburcu oldu

Magnitogorsk'ta çöken binanın enkazından sağ olarak kurtarılan ve doktorların bir çiziği dahi olmadığını söylediği bebek Vanya, annesi Olga ile birlikte Moskova'daki bir hastanedeki tedavilerinin ardından nihayet taburcu oldu.

Minik Vanya, yarınki doğumgününü evinde geçirebilecek.

Magnitogorsk'ta yılbaşı arifesinde yaşanan patlamada 37 kişi ölmüştü. Binanın enkazından çıkarılanlar arasında bebek Vanya da vardı.