Medvedev: ABD'nin yeni yaptırım girişimleri şizofrence

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Soçi'de Rusya Girişim Forumu'nda yaptığı konuşmada, ABD'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırım hazırlıklarını, bu ülkedeki yönetici elitin 'Rusya ile mücadele' bahanesi sayesinde güçlerine güç katma çabalarının parçası olan şizofrence bir olay' sözleriyle nitelendirdi.

Medvedev, NTV televizyonuna verdiği mülakatta, Washington'daki yeni yaptırım girişimlerinin, ABD'li elitlerin Rusya ile mücadele bahanesi sayesinde güçlerine güç katmaya çalıştıkları, şizofrence bir durum olduğunu söyledi.

Medvedev, ABD'de Demokrat Parti elitlerinin, ABD Başkanı Donald Trump ile mücadele zemininde güçlenmeye çalıştıklarının altını çizdi.

"Trump'la mücadele, ‘Rus hikâyesi' diye adlandırılan şeyin yardımıyla yürüyor" diyen Medvedev, ABD'de bütün toplumsal ve siyasi süreçlerin bu mücadele etrafında geliştiğini belirtti.

Medvedev, sözlerine şöyle devam etti:

"Açıktır ki bu durumun, bizim ABD ile ilişkimizle pek az ilgisi var; bu esas olarak ABD'nin iç meseleleriyle ilgili. Bakarsanız bu sorunların gerçekten çok fazla olduğunu görürsünüz."

‘ABD, DÜNYANIN HEM EN BÜYÜK EKONOMİSİ HEM DE EN ÇOK DIŞ BORCU OLAN ÜLKESİ'

ABD'nin dünyanın en büyük ekonomisi olduğunu belirten Medvedev, 22 trilyon dolarla en büyük dış borca sahip ülke ABD olduğunu da hatırlattı. "Korumacı tedbirler, diğer ekonomilerle mücadele ve her tür yaptırım bundan kaynaklanıyor" diyen Medvedev, ABD'nin AB, Rusya, İran ve Çin'le ilişkilerini de sınırladığını hatırlattı.

Medvedev "Geleceklerini böyle görüyorlar. Bu yüzden yaptırımlara dikkatle yaklaşmak, onlara hazır olmak gerek" diye ekledi.

Rusya hükümetinin bu yaptırımlara nasıl karşı koyacaklarını düzenli olarak tartıştığını belirten Medvedev, bunlarla mücadele etmek gerektiğini, çünkü Rusya ekonomisinin kesinlikle her türlü baskının üstesinden geleceğini vurguladı.

"Yaptırımlardan tabii ki korkmuyoruz, ama ‘bunların hepsi saçmalık' gibi bir yaklaşımdan da uzak durmak gerek. Bu ukalaca bir yaklaşım. Bu tür şeyleri bürokratlardan sıkça işitiyorum" diyen Medvedev, yaptırımlara bu tarz yaklaşılmamasını söyledi.

Medvedev "Bu yaptırımların ekonomimiz için önemi var. Rusya ekonomisine temelden zarar veremiyorlar, Rusya kendi yolunda ilerliyor. Ancak bize bir faydaları da yok, gelişimi zorlaştırıyor. Bunda şüphe yok" dedi.

ABD'li senatörler Lindsey Graham ve Bob Menendez Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar içeren bir tasarıyı Kongre'ye sunmuşlardı. Bu tasarı, Rusya bankacılık sistemini, enerji sektörünü ve dış borçlarını hedef alıyor.