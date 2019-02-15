Putin: Kız çocuğu değilim, oturup ağlamayacağım

Esprili bir ifadeyle "Kız çocuğu değilim, oturup ağlamam" diye devam eden Putin, Rusya'da judo sporunu en iyi icra edenlerin kızlar olduğunu sözlerine ekledi.
PUTİN VE LUKAŞENKO HOKEY OYNADI
Putin, dün parmağından sakatlanmasına rağmen Soçi'yi ziyaret eden Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko ile buz hokeyi oynadı.
Путин и Лукашенко сейчас сыграют в хоккей: Александр Григорьевич отрабатывает выход один в ноль, но пока получается не очень pic.twitter.com/QVxc0mZd3h— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 15, 2019
Putin'in buz pistine çıkmadan önce dün sakatladığı parmağını sardığı görüldü.
Путин и Лукашенко сейчас сыграют в хоккей.— Вера Михайлова (@Mixaylowa2018V) February 15, 2019
Путин перед хоккеем тейпирует поврежденный на дзюдо палец.
via @dimsmirnov175 pic.twitter.com/VJ5kHSP4Pi
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