Putin: Kız çocuğu değilim, oturup ağlamayacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile gerçekleştirilen Suriye konulu Soçi zirvesi sonrası judo yaparken parmağından sakatlanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sakatlığının önemli olmadığını belirtti.

© Fotoğraf : İHA Putin, Soçi zirvesinin ardından judo yaptı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile buz hokey oynamadan önce dünkü sakatlığı hakkındaki bir soru üzerine Putin, "Önemli bir şey yok, biraz gerildi, tırnağım kalktı. Korkulacak bir şey yok" dedi.

Esprili bir ifadeyle "Kız çocuğu değilim, oturup ağlamam" diye devam eden Putin, Rusya'da judo sporunu en iyi icra edenlerin kızlar olduğunu sözlerine ekledi.

PUTİN VE LUKAŞENKO HOKEY OYNADI

Putin, dün parmağından sakatlanmasına rağmen Soçi'yi ziyaret eden Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko ile buz hokeyi oynadı.

Путин и Лукашенко сейчас сыграют в хоккей: Александр Григорьевич отрабатывает выход один в ноль, но пока получается не очень pic.twitter.com/QVxc0mZd3h — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 15, 2019

​Putin'in buz pistine çıkmadan önce dün sakatladığı parmağını sardığı görüldü.