Rusya'da kutup ayılarının bastığı kasabada vatandaşlar çöp atmaya bile çıkamıyor

Rusya'nın Arktik bölgesindeki Beluşaya Guba adası son günlerde kutup ayılarının istilası nedeniyle gündemde. Acil durum ilan edilen adada, yetkililer kasaba sakinlerine rahat bir nefes aldırabilmek için ayıları yatıştırıcı verip uyuttuktan sonra yerleşim biriminden uzaklaştırmaya çalışıyor. Yalnız yürümenin yasak olduğu kasabada, çocukları okul ve kreşlere otobüslerle götürüyorlar. Vatandaşlar, çöp atmak için bile dışarıya çıkmaya korkuyor.

© AP Photo / Subhankar Banerjee, File Rus takımadasında kutup ayıları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Nüfusu yaklaşık 2 bin kişi olan kasabada yaşayan göz doktoru İlya Mişin'in paylaştığı görüntüler de durumu gözler önüne serdi.

Mişin gönderisine "Çöp atmanız istendiğinde cevabınız ne oluyor?" notunu ekledi.

Mişin'in bir başka videosunda da bir kutup ayısının kliniğine girmeye çalıştığı anlar görüldü. Kasabadaki köpekler de kutup ayılarını korkutmaya çalışıyor.

'HİÇ BU KADAR KORKMAMIŞTIM'

© Fotoğraf : Facebook/mmrec.ru/Maksim Deminov Rusya'da araştırmacılar ve bölge halkı öksüz bir kutup ayısını yaşatmaya çalışıyor

Bir başka kasaba sakini olan 36 yaşındaki Nadejda Volg da şunları söyledi: "Ayılar kıyıya zamanında ulaşamayıp avlanamadıkları için bizim çöplükler onlar için tek yiyecek seçeneği. Bir keresinde çocuğumu kreşe götürüyordum, gölün öbür kenarında da bir kutup ayısı ailesi vardı. 5 yaşındaki kızım hayran kalmıştı. Ama bir başka zamanda da bir yavru ayı önümüzdeki kar yığıntısından çıktı. Kızımı alıp koşmaya başladım. Neyse ki ekipler yakınımızdaydı. Ayının o güzel gözlerini gördüm ama hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım, kızım da çok korktu."

Nadejda 7 ayı ile karşılaştığı bir durumun da olduğunu belirterek "Bizden uzaktaydılar, ama yine de korkutucuydu. Çünkü çok hızlı koşabiliyorlar. Yetişkin ayılar yürüyor, yavru ayılar kar yığınları üzerinde oynuyordu. Saldırgan değillerdi, bana daha çok aç gibi geldiler çünkü bir ağırlık vardı üzerlerinde" ifadelerini kullandı.