Rusya'da kutup ayılarının bastığı kasabada vatandaşlar çöp atmaya bile çıkamıyor

Rusya'nın Arktik bölgesindeki Beluşaya Guba adası son günlerde kutup ayılarının istilası nedeniyle gündemde. Acil durum ilan edilen adada, yetkililer kasaba sakinlerine rahat bir nefes aldırabilmek için ayıları yatıştırıcı verip uyuttuktan sonra yerleşim biriminden uzaklaştırmaya çalışıyor. Yalnız yürümenin yasak olduğu kasabada, çocukları okul ve kreşlere otobüslerle götürüyorlar. Vatandaşlar, çöp atmak için bile dışarıya çıkmaya korkuyor.
Mişin gönderisine "Çöp atmanız istendiğinde cevabınız ne oluyor?" notunu ekledi.
Mişin'in bir başka videosunda da bir kutup ayısının kliniğine girmeye çalıştığı anlar görüldü. Kasabadaki köpekler de kutup ayılarını korkutmaya çalışıyor.
'HİÇ BU KADAR KORKMAMIŞTIM'
Nadejda 7 ayı ile karşılaştığı bir durumun da olduğunu belirterek "Bizden uzaktaydılar, ama yine de korkutucuydu. Çünkü çok hızlı koşabiliyorlar. Yetişkin ayılar yürüyor, yavru ayılar kar yığınları üzerinde oynuyordu. Saldırgan değillerdi, bana daha çok aç gibi geldiler çünkü bir ağırlık vardı üzerlerinde" ifadelerini kullandı.
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