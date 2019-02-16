Lavrov’dan Alman mevkidaşı için ‘bizi gözetliyor’ şakası

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Lavrov: Şimdi de kesin olarak Almanya'nın işgalini planlamakla suçlanacağız

Görüşme, Münih Güvenlik Konferansı'nın açıldığı Bayerischer Hof otelinde yapılıyor.

Hollandalı bakan, televizyon ekranlarından birinde, Maas'ın konuştuğunu görünce, "Evet, az önce indim. Bu benim ilk görüşmem. Heiko Maas da bizi izliyor" dedi.

Lavrov, Hollandalı mevkidaşın bu sözlerine şu tepkiyi verdi: "Evet, Büyük birader bizi gözetliyor".

Bunun üzerinde televizyon kapatıldı.

Lavrov bugün ayrıca Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, BM'nin Libya Özel Temsilcisi Hasan Salam, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile de görüşmüştü.