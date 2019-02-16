Putin ile Lukaşenko, Soçi'de karşı karşıya

Rusya'nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımı ile gerçekleşen Suriye konulu üçlü Soçi zirvesi sonrası Soçi'de kalan Putin, tatil için kentte bulunan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile hokey maçında karşı karşıya geldi. Akşam saatlerinde Putin ile Lukaşenko, Soçi'de bulunan bir buz sporları salonunda buluştu.

Tek devre üzerinde oynanan oyunda Rusya lideri Putin kendi ülkesinin hokey milli takımı ekipmanlarını, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko da kendi ülkesinin milli takımının formasını ve ekipmanlarını kullandı. Müsabakada Putin 11 numaralı formayı giyerken Lukaşenko ise 1 numaralı formayı giydi. Bir iddia konulmayan maçta Putin çok sayıda gol atarak adeta şov yaptı. Lukaşenko da iyi bir performans göstererek izleyenlerden takdir topladı.