Lavrov'dan Washington Post muhabirine: Ne söylersem söyleyeyim sen istediğini yazıyorsun

Konuşmasının ardından programın moderatörü Wolfgang Ischinger, programa katılan gazetecilerin sorularını okuyarak Lavrov'a aktardı. Washington Post muhabirinin, "Rusya, Suriye'de garantör ülke oldu. Beşar Esad rejiminin tüm bölge için bir tehdit olmaktan çıkacağını ve kendi halkına karşı saldırıları durduracağını Rusya olarak garanti edebiliyor musunuz?" sorusu salonda buz gibi bir hava esmesine sebep oldu.
'NE İSTERSEN YAZ'
Moderatör Wolfgang Ischinger'ın soruyu aktarması üzerine muhabire cevap Veren Lavrov, "Ne cevap verirsem vereyim, kendi işine gelen şeyi yazıyorsun. Ne istersen yaz!" diyerek soruyu cevaplandırmadı.
'ZAMAN HIZLA AKIYOR, ABD'DEN TEKLİF GELMEDİ'
'İDLİB, SOÇİ'DE KONUŞULDU'
Yine konferansta bir muhabirin, "Rusya, İdlib'te askeri bir operasyon olmadan teröristlere karşı nasıl zafer kazanmak istiyor" sorusunu Soçi görüşmeleri üzerinden cevaplayarak, "Bildiğiniz gibi Türkiye tarafı ile İdlib'te muhalif grupları terörist gruplarından ayırmak için Eylül ayında bir anlaşma imzalandı. Şu ana kadar El Nusra, İdlib'in yüzde 90'ını kontrol ediyor. İki gün önce Rusya, Türkiye ve İran Cumhurbaşkanları Soçi'de bir araya geldi ve bu konuyu tartıştılar" dedi.
'İDLİB'DE TÜRKİYE İLE GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURACAĞIZ'
Lavrov açıklamasına devam ederek, "Şam yönetiminin rızası ile Rusya ve Türkiye ordusu tarafından İdlib'de kademeli olarak güvenli bölge oluşturularak ortak devriye alanı oluşturulacağı üzerinde anlaşma sağlandı. Nasıl olacağını birlikte göreceğiz" dedi.
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