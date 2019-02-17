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00:52 17 Şubat 2019
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

    Lavrov'dan Washington Post muhabirine: Ne söylersem söyleyeyim sen istediğini yazıyorsun

    © AFP 2018 / FETHI BELAID
    Rusya
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    Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 55’inci Münih Güvenlik Konferansı’nda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, konferansta gazetecilerin sorularını cevaplarken Washington Post muhabirinin ‘Suriye’ sorusuna tepki gösterdi.

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    © AA / Metin Aktas
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 55'inci Münih Güvenlik Konferansı'nda düzenlenen panelde Rusya'nın politikalarını anlattı.

    Konuşmasının ardından programın moderatörü Wolfgang Ischinger, programa katılan gazetecilerin sorularını okuyarak Lavrov'a aktardı. Washington Post muhabirinin, "Rusya, Suriye'de garantör ülke oldu. Beşar Esad rejiminin tüm bölge için bir tehdit olmaktan çıkacağını ve kendi halkına karşı saldırıları durduracağını Rusya olarak garanti edebiliyor musunuz?" sorusu salonda buz gibi bir hava esmesine sebep oldu.

    'NE İSTERSEN YAZ'

    Moderatör Wolfgang Ischinger'ın soruyu aktarması üzerine muhabire cevap Veren Lavrov, "Ne cevap verirsem vereyim, kendi işine gelen şeyi yazıyorsun. Ne istersen yaz!" diyerek soruyu cevaplandırmadı.

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    Bir gazetecinin, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması-3 (START-3) Anlaşması ile ilgili Rusya'nın beklentilerine dair sorusunu cevaplayan Lavrov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, START-3 anlaşmasının uzatılması teklifini defalarca yaptı. Bu anlaşmanın geçerlilik süresi 2021'de sona erecek. ABD'nin denizaltıları ve ağır bombardıman Tomahawk seyir füzelerine ilişkin rampaları konusundaki endişelerimizi daha önce belirttik. START-3 anlaşmasının uzatılması için Amerikalılardan istişare için bir istek görmedik. Fakat hala umudumuzu koruyoruz" ifadelerini kullandı.

    'İDLİB, SOÇİ'DE KONUŞULDU'

    Yine konferansta bir muhabirin, "Rusya, İdlib'te askeri bir operasyon olmadan teröristlere karşı nasıl zafer kazanmak istiyor" sorusunu Soçi görüşmeleri üzerinden cevaplayarak, "Bildiğiniz gibi Türkiye tarafı ile İdlib'te muhalif grupları terörist gruplarından ayırmak için Eylül ayında bir anlaşma imzalandı. Şu ana kadar El Nusra, İdlib'in yüzde 90'ını kontrol ediyor. İki gün önce Rusya, Türkiye ve İran Cumhurbaşkanları Soçi'de bir araya geldi ve bu konuyu tartıştılar" dedi.

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    Lavrov açıklamasına devam ederek, "Şam yönetiminin rızası ile Rusya ve Türkiye ordusu tarafından İdlib'de kademeli olarak güvenli bölge oluşturularak ortak devriye alanı oluşturulacağı üzerinde anlaşma sağlandı. Nasıl olacağını birlikte göreceğiz" dedi.

    Etiketler:
    START-3 Anlaşması, Beşar Esad, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi, ABD, Suriye, Rusya
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