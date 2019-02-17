Kalaşnikov'un yeni kamikaze İHA'sı, testleri başarıyla geçti

Rus silah üreticisi Kalaşnikov'un hedefe ulaştığında kendiliğinden infilak eden KYB adlı yeni kamikaze insansız hava aracını (İHA) geliştirerek, başarıyla test ettiği bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bugün başlayan IDEX-2019 silah fuarı kapsamında Kalaşnikov basın dairesi, geliştirilip başarıyla test edilen yeni İHA konusunda basın mensuplarını bilgilendirdi.

Yeni ürünün ilk kez bir savunma fuarında görücüye çıktığı belirtilen açıklamada, "Bu İHA testleri başarıyla geçti ve kullanılmaya hazır durumda" "dendi.

Kalaşnikov'un fuardaki standında yapılan sunuma göre kamikaze İHA, 80 ila 130 kilometre arasında hız geliştirebiliyor, yaklaşık 3 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor ve 30 dakikaya kadar havada kalabiliyor.