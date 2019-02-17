ABD'li gazeteci: Rusya'da limon lüks yaşamın bir unsuru

Forbes dergisi için kaleme aldığı makalede limonu Rusya'da lüks yaşamın unsurlarından biri olarak tanımlayan Saxe, Kaliforniya menşeili Limoneira şirketinin CEO'su Harold Edwards ile yaptığı söyleşiye dayanarak, "Limon sizlere neleri çağrıştırıyor? Tazeliği mi? Yaz günlerini mi? Kıyı iklimini mi? Oysa Rusya'da ve Güneydoğu Asya'da görünüşe göre bu ürünü, kendilerini varlıklı bir konumda göstermek ve karşı tarafı etkilemek için kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.

'NEDEN ONLAR BU KADAR FAZLA LİMON YİYOR?'

Edwards'ın ‘Rusların dünyanın pek çok ülkesine göre kişi başına çok daha fazla limon tükettiğini' söylediğine dikkat çeken gazeteci, "Merak ettim, acaba çok fazla vodka tükettikleri için mi, yoksa çayı çok sevdikleri için mi bu böyle? Neden onlar bu kadar fazla limon yiyor?" diye sordu.

Yazıya göre Edwards, ‘zengin Rusların yaşam tarzlarının ögeleri arasına limonu da katmayı çok sevdiklerini', çünkü bu ürünü satın alabilecek güçte olduklarını gösterdiğini belirterek, "Buna prestijli ürün derler" ifadelerini kullandı.

Rusya'da limon yetişmemesinin şaşırtıcı bir şey olmadığına dikkat çeken Saxe, "Orada yetiştirilmesi için çok soğuk ve bu ürünü uzaklardan, çok uzaklardan satın almak zorunda kalıyorlar. Bu nedenle sarı renkli ve ekşi bu narenciye türü de o kadar pahalı" vurgusunda bulundu.