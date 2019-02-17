‘Rusya ile Suudi Arabistan, S-400 kontratıyla ilgili görüşmeleri sürdürüyor'

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bugün başlayan IDEX-2019 silah fuarı kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Miheyev, S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili mevcut duruma da değindi.

S-400'lerle ilgili soru üzerine Miheyev, "Bu projeyle ilgili ek görüşmeler yapmaya devam ediyoruz ve bu kontrat şimdilik incelenme aşamasında" yanıtını verdi.

Daha önce Rusya Federal Teknik İşbirliği Kurumu (FSMTC) Sözcüsü Mariya Vorobyeva, Sputnik'e verdiği demeçte Rusya ile Suudi Arabistan'ın S-400 füze savunma sistemlerinin, ayrıca Kornet-EM tanksavar füzeleri, TOS-1A Buratino çok namlulu roketatar sistemleri, AGS-30 bombaatar ve Kalaşnikov AK-103 otomatik saldırı tüfeği gibi silahların sevkiyatı konusunda anlaştığını söylemişti. Ardından bu anlaşmaların imzalandığını FSMTC Başkanı Dmitriy Şugayev de teyit etmişti.