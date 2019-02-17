Rus uzman: Türkiye, NATO'dan ayrılmasa da karar alma hürriyetinden taviz verme niyetinde değil

Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Nadein-Rayevskiy, "Türkiye'nin S-400 anlaşmasına sadık olması, S-400'ün entegre hava savunma sistemlerinde Patriot'lara göre daha etkili olması dolayısıyla pratik bir seçenek olması dışında, bağımsız dış politika meselesi de. Türkiye kendini yıllardır öyle konumlandırıyor ve NATO'dan ayrılmasa da bağımsızlık ilkelerinden ve karar alma hürriyetinden taviz verme niyetinde değil" yorumunda bulundu.

ABD'nin yanıt olarak Türkiye'yi F-35 programından çıkarma olasılığına şüpheyle bakan Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uçak bir özel şirket kapsamı içinde üretiliyor. Bu çalışmalara Türkiye de katılıyor. Türkiye bu uçak için bazı önemli parçalar üretiyor. Bu yüzden Türkiye'nin programdan çıkarılması ve uçak tesliminin yapılmaması durumunda, Türk üreticilerin yerine yenilerini aramak zorunda kalacaklar. Bu da tüm üretimi geciktirecek ve büyük zarara yol açacak. ABD bunu çok iyi anlıyor."