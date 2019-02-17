Erdoğan ile Putin arasında güldüren 'zırhlı' diyaloğu

Rus gazeteci Dimitry Smirnov tarafından paylaşına videoda, Erdoğan binecekleri aracı işaret ederek, "Zırhlı mı acaba?" diye soruyor.
Erdoğan'ın bu sorusunun çevrilmesinin ardından Putin, aracın camına vurarak "Yok, bölge zırhlı" cevabı veriyor.
Putin'in bu yanıtının arından başta Ruhani olmak üzere çok sayıda kişinin güldüğü görülüyor.
Эрдоган об автобусе, на котором его возили в Сочи: Бронированная?— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 17, 2019
Путин: Территория бронированная pic.twitter.com/fMQup2ZrP6
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