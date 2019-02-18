Rus Dışişleri: Türkiye'nin güvenliği, Suriye'nin egemenliğini ihlal etmeden sağlanabilir

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Verşinin, Türkiye'nin güney sınırlarındaki güvenlik konusunda ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Verşinin, "Türkiye'nin güvenlik konusundaki kaygılarını anlayışla karşılıyoruz. Türkiye'nin güvenliği, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ihlal edilmeden sağlanabilir" dedi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki zorlu sürecin sona ermesi için Kürtlerle Şam yönetimi arasındaki diyaloğu en iyi yöntem olarak niteleyen Verşinin, "ABD'nin Suriye'den çekilmesi ve burada da konuşulan yabancı birliklerin gelmemesi halinde Suriye'nin kuzeyinde yapılabilecekler hakkında çeşitli seçenekler ortaya çıktı. Bize göre en iyi seçenek, sorunun Kürtlerle Şam arasında diyalog kurarak çözmek olacak" dedi.

'DESTEKLEYECEĞİZ'

Şam yönetimiyle Kürtler arasındaki sorunları elbette bildiklerini ekleyen Verşinin, bu diyaloğu destekleyeceklerini, bunun izlenmesi gereken yol olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Washington Post (WP) gazetesinin ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), henüz hiçbir ülke birlik göndermeyi önermese de, Suriye'nin kuzeydoğusunda tampon bölge kurma planları üzerinde çalışmaya başladı.

Plana göre Avrupalı ülkelerin 1500 asker göndereceğini belirten kaynaklar, bunun gerçekleşmesi halinde Trump'ın 200 ABD askerini bu bölgede bırakmak istediğini söylemişti.