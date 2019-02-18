Çemezov: Türkiye'ye S-400 teslimatı yıl sonuna kadar tamamlanacak

Rus savunma sanayi şirketi Rostech Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'yle yapılan S-400 füze savunma sistemleri anlaşmasındaki teslimatların 2019 sonuna kadar tamamlanacağını ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen 14. IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda basın mensuplarının Türkiye'yle S-400 anlaşması hakkındaki sorularını yanıtlayan Çemezov, "Anlaşmayı imzaladık ve tüm teslimatı yıl sonuna kadar tamamlayacağız" dedi.

Rostech Başkanı, Türkiye'ye sevk edilecek sistemlerin sayısına ilişkin bir soru üzerineyse "Tamamını sevk edeceğiz. Tüm sistemi bu yıl içerisinde teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

S-400 füze savunma sisteminin tedarikiyle ilgili varılan anlaşma, Türkiye'ye dört adet füze bataryasının teslimatını öngörüyor. Anlaşmanın değeriyse 2.5 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

'SİYASİ DURUM NEDENİYLE SUUDİ ARABİSTAN KONUSUNDA AÇIK KONUŞAMIYORUM'

Çemezov, Suudi Arabistan'a olası S-400 sevkiyatı hakkındaysa şu ifadeleri kullandı: "Günümüzdeki siyasi durum, sizlerle açık konuşmama imkan vermiyor. Zira herhangi bir ülkeyle yapılan müzakereler hakkında bilgi verdiğimizde, o ülkeyi zor durumda bırakıyoruz. ABD hükümeti, çeşitli yaptırımlar uygulanması da dahil olmak üzere baskı uygulayacak. Bu nedenle görüşmelerimizi sessizce yürütmeye çalışıyoruz."

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosoboroneksport Başkanı Aleksandr Miheyev, dün Rusya ve Suudi Arabistan'ın S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatını kapsayan kontratın üzerindeki çalışmalarını sürdürdüklerini açıklamıştı.