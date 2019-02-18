Simonyan, Facebook'un RT ile bağlantılı bir sayfayı kapatmasını eleştirdi: ABD ve NATO'nun sağ kolu gibi

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, CNN'in RT ile bağlantısı olduğu haberinin ardından Facebook'un Maffick Media şirketine bağlı olan sayfaları kapatmasını ‘jeopolitik cepheleşme' olarak nitelendirdi. Simonyan, CNN'in bir kez daha ABD Dışişleri Bakanı ve NATO'nun sağ kolu gibi hareket ettiğini kaydetti.

Facebook, RT'de Anissa Naouai'nın sunduğu ‘In The Now' programı ve onunla bağlantılı Soapbox, Waste-Ed ve Backthen sayfalarını kapattı. Sayfalar, CNN'in RT ile bağlantılı olduklarını yazmasının hemen ardından kapatıldı. Diğer yandan sayfaları yöneten Maffick Media şirketi RT ile bağlantısı olduğu inkâr etmezken, hiçbir kural ihlali yapmadığını da vurguluyor.

Konuyla ilgili konuşan Simonyan, Facebook'un Maffick Media'nın yönetimindeki sayfaları hiçbir uyarı olmadan kapatmasını eleştirerek, bunun medya platformlarının birer araç olarak hareket ettiği ‘açık bir jeopolitik cepheleşme' olduğunu ifade etti.

"Görünüşe göre işler giderek kötüleşiyor. Artık kimse ifade özgürlüğüne inanmayı da bu konuda konuşmayı da istemiyor" diyen Simonyan şöyle devam etti: "İngilizce bir yardımcı projemiz var, adı ‘In the Now'. Bu proje çok popülerdi. Sadece Facebook'ta 2.5 milyon görüntülemesi, 4 milyon abonesi vardı. CNN'in, Facebook'la irtibat kurup ‘Rusların bizim halkımızla iletişim kurmasına nasıl izin verirsiniz?' diye sormasının ardından hesap kapatıldı. Hem de hiçbir suçlama sunmadan. Biz hiçbir kural ihlali yapmadık."

‘FACEBOOK KORKUYOR'

Simonyan, CNN'in ABD Dışişleri Bakanlığı, NATO ve bununla bağlantılı her şeyin sağ kolu gibi davrandığını belirtip şu ifadeleri kullandı: "Facebook, (başkalarının iç işlerine) müdahale etme ve ABD'de demokrasiyi katletme konularında yeniden Ruslara yardım etmekle suçlanmaktan o kadar korkuyor ki, bir an bile şüphe etmeden, kelimenin gerçek manasıyla dakikalar içinde 4 milyon abonesi olan bir sayfayı kapatabiliyor."

PESKOV: BİR AÇIKLAMA YAPILMALI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sayfanın kapatılmasıyla ilgili RT'ye bir yanıt verilmesi gerektiğini söyledi.

Facebook'tan ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

‘In The Now' projesiyle tarih, haber değeri taşıyan olaylar, toplumsal problemler ve çevre konularında videolar yayınlanıyor.