Simonyan, Facebook'un RT ile bağlantılı bir sayfayı kapatmasını eleştirdi: ABD ve NATO'nun sağ kolu gibi

Facebook, RT'de Anissa Naouai'nın sunduğu ‘In The Now' programı ve onunla bağlantılı Soapbox, Waste-Ed ve Backthen sayfalarını kapattı. Sayfalar, CNN'in RT ile bağlantılı olduklarını yazmasının hemen ardından kapatıldı. Diğer yandan sayfaları yöneten Maffick Media şirketi RT ile bağlantısı olduğu inkâr etmezken, hiçbir kural ihlali yapmadığını da vurguluyor.
"Görünüşe göre işler giderek kötüleşiyor. Artık kimse ifade özgürlüğüne inanmayı da bu konuda konuşmayı da istemiyor" diyen Simonyan şöyle devam etti: "İngilizce bir yardımcı projemiz var, adı ‘In the Now'. Bu proje çok popülerdi. Sadece Facebook'ta 2.5 milyon görüntülemesi, 4 milyon abonesi vardı. CNN'in, Facebook'la irtibat kurup ‘Rusların bizim halkımızla iletişim kurmasına nasıl izin verirsiniz?' diye sormasının ardından hesap kapatıldı. Hem de hiçbir suçlama sunmadan. Biz hiçbir kural ihlali yapmadık."
‘FACEBOOK KORKUYOR'
PESKOV: BİR AÇIKLAMA YAPILMALI
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sayfanın kapatılmasıyla ilgili RT'ye bir yanıt verilmesi gerektiğini söyledi.
Facebook'tan ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
‘In The Now' projesiyle tarih, haber değeri taşıyan olaylar, toplumsal problemler ve çevre konularında videolar yayınlanıyor.
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