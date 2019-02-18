Kırım Tatarları, Kırım'ın tarihi ile ilgili ders kitabının okullardan kaldırılmasını talep etti

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM), bölge lideri Sergey Aksenov'a başvurarak, Kırım tarihini anlatan 10. sınıf öğrencilere yönelik ders kitabının tüm okullardan ve kamu kütüphanelerinden kaldırılmasını talep etti.

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Meclis üyelerine göre, ders kitabı yabancı düşmanlığı propagandası içeriyor ve Rusya halklarının sınır dışı edilmesini haklı bir gerçekmiş gibi gösteriyor, bu da Kırım'daki etnik uyumu baltalıyor.

Belgede, "Ders kitabının yazarları, kesinlikle mesnetsiz bir şekilde, ‘Nazilere ellerinde silahlarla hizmet etmiş Kırım Tatar oluşumlarının sayısının 20 bin olduğunu', 14 bin Kırım Tatarının ise gerillalarla mücadelede yer aldığını iddia ediyorlar" ifadelerine yer verildi.

Ders kitabında Kırım Tatarlarının işbirlikçi, Alman işgalcilerin ortağı, Sovyet hükümetinin düşmanları ve Ruslardan nefret eden Müslümanlar olarak gösterildiği ifade edilen yazıda, ayrıca tüm Kırım Tatar halkının sınır dışı edilmesinin tamamen haklı bir gerçek olarak lanse edildiği kaydedildi.

Meclis, ders kitabı yazarlarının, Kırım Tatar halkının İkinci Dünya Savaşı'nda kazanılan zafere sundukları önemli katkıyı gösteren diğer belgelenmiş tarihi gerçekler konusundaysa sessiz kaldıklarını vurguladı.

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Ruslan Balbek, Kırım tarihini anlatan ve İkinci Dünya Savaşı döneminde Kırım Tatarları ile ilgili şüpheli gerçeklere yer verilen 10. Sınıf öğrencilere yönelik ders kitabının tüm okullardan ve kamu kütüphanelerinden kaldırılacağını belirtti.

Balbek, Simferopol kentinde bugün özel bir toplantı düzenlenerek, sorunun çözümüne yönelik bir planın oluşturulacağını aktardı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında, vatan hainliği suçu ya da şüphesiyle Kırım'dan 20'den fazla halk zorla sınır dışı edilmiş. Bundan en çok nasibini alansa, yarımadadan tahliye edilen 183 binden fazla Kırım Tatarı olmuştu. 2014 referandumundan sonra Rusya Devlet Başkanı, Kırım Tatarlarının ve yarımadanın diğer halklarının rehabilitasyonunu öngören bir kararname yayınladı.