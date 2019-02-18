'Putin'in arabaları' karlı arazide yarıştı

Putin gibi ülkenin üst düzey politikacılarının güvenliğini sağlamakla görevli Federal Koruma Servisi (FSO) çalışanları arasında bir yarış gerçekleştirildi.
Etkinlikte diğer zırhlı araçların yanı sıra Putin'in korumalarının kullandığı iki Aurus aracı da yer aldı.
Devlet liderlerine güvenli bir yolculuk sağlamayı amaçlayan 'Kortej' projesi kapsamında ilk olarak üretilen Aurus Senat limuzinini Rus lider ilk kez geçen mayıs ayında gerçekleşen göreve başlama töreninde kullanmıştı.
Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile ilk tam kapsamlı görüşmesini yaptığı tarihi Helsinki zirvesine de Aurus Senat'la gelmişti.
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