S-400'ler fırtınada zarar gördü: Yerine yeni füzeler gönderilecek

Çemezov, Çin'le S-400 hava savunma sistemlerinin' teslimatına ilişkin kontrat kapsamında sevkiyatın yapıldığı sırada geminin fırtınaya yakalandığını ve füzelerin zarar gördüğünü, bu nedenle söz konusu füzelerin yerine Çin'e yenilerinin teslim edileceğini aktardı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen IDEX 2019 Uluslararası Savunma Fuarı'nda basın mensuplarına konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çemezov, şöyle konuştu:

"Kontrat uzun zaman önce imzalandı, şu ana kadar teslimatın tamamını yapmalıydık, ancak maalesef bir kaza meydana geldi. Füzeleri taşıyan gemi fırtınaya yakalandı, füzelerin tamamını imha etmek durumundaydık, şimdi yeni füzeleri üretiyoruz."

Rusya Federal Teknik İşbirliği Kurumu (FSMTC) Sözcüsü Mariya Vorobyeva daha önce Çin'e sevk edilmesi gereken S-400 füze savunma sistemleri için bazı parçaların Ust-Luga limanından sevk edildiği sırada zarar gördüğünü açıklamıştı.