BAE, Rusya’dan Kornet-E tanksavar füze sistemleri satın aldı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Rusya ile Kornet-E tanksavar füze sistemlerinin satın alınmasını kapsayan ve tutarı 40 milyon doları aşan kontrat imzaladığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de dün başlayan IDEX-2019 silah fuarı kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan BAE Silahlı Kuvvetleri'nden General Mohammed El Hasani, Rusya ile imzalanan Kornet-E tanksavar füze sistemleri ile ilgili kontrata değindi.

Hasani, "Rus KB Priborostroeniya şirketi ile Kornet-E sistemlerinin satışı ile ilgili 146.92 milyon BAE Dirhemi (40 milyon doların üzerinde) tutarında anlaşma yapıldı" diye konuştu.

Kornet-E tanksavar güdümlü füze sistemleri, dinamik koruma sistemlerine sahip tank ve zırhlı muharebe araçlarını imha etmek ve tahkimatları yıkmak için geliştirildi. Alçaktan uçan hedefleri de imha etme kabiliyetinde olan bu sistemin maksimum atış menzili 5.5 kilometre.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de dün başlayan IDEX-2019 silah fuarının organizatörleri, BAE Silahlı Kuvvetleri'nin daha ilk günde çeşitli yerli ve yabancı şirketlerle toplam bir milyar doların üzerinde anlaşmalar imzaladığını belirtti.