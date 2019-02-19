‘Rusya'nın ilk elektrikli uçağı 2020’de havalandırılacak’

© AFP 2018 / Rusya, yeni bir sinyal bozucu uçak üzerinde çalışıyor

Rusya İleri Araştırmalar Fonu'ndan Sputnik'e yapılan açıklamada, yüksek sıcaklık üstün iletkenleri sayesinde çalışan elektrikli motora sahip hibrit enerji santralinin uçan laboratuvarda deneneceği ifade edildi. Bunun için özel olarak geliştirilen teknolojilerin gelecekte, çoklu motorlular dahil çeşitli uçakların yapımında kullanılabileceği kaydedildi.

Daha önce Moskova merkezli Baranov Merkez Havacılık Motor Geliştirme Enstitüsü'nde, 500 kW'lık elektrikli motor deneyi yapılmıştı.

Açıklamada, motor gücü yoğunluğunun, sıvı azotla soğutulan ikinci nesil, yüksek sıcaklık üstün iletkenleri sayesinde artırılmasının planlandığı aktarıldı.

Ayrıca yüksek sıcaklık üstün iletkenleri sayesinde elektrikli araçların ve hibrit enerji santrallerinin boyut ve ağırlığının azaltılacağı bildirildi.

Bununla birlikte üstün iletkenlerin başlıca özelliğinin, elektrik direncinin neredeyse sıfıra kadar azalması olduğu belirtildi.

Tasarımcılar, yüksek sıcaklık üstün iletkenlerle çalışan elektrikli motorların gelecekte yolcu uçakları dışında, döner kanatlı hava araçlarında ve dikey kalkış ve iniş yapabilen uçan taksilerin üretiminde kullanılabileceğini dile getirdiler.