‘Rusya'nın ilk elektrikli uçağı 2020’de havalandırılacak’

Daha önce Moskova merkezli Baranov Merkez Havacılık Motor Geliştirme Enstitüsü'nde, 500 kW'lık elektrikli motor deneyi yapılmıştı.
Açıklamada, motor gücü yoğunluğunun, sıvı azotla soğutulan ikinci nesil, yüksek sıcaklık üstün iletkenleri sayesinde artırılmasının planlandığı aktarıldı.
Ayrıca yüksek sıcaklık üstün iletkenleri sayesinde elektrikli araçların ve hibrit enerji santrallerinin boyut ve ağırlığının azaltılacağı bildirildi.
Bununla birlikte üstün iletkenlerin başlıca özelliğinin, elektrik direncinin neredeyse sıfıra kadar azalması olduğu belirtildi.
Tasarımcılar, yüksek sıcaklık üstün iletkenlerle çalışan elektrikli motorların gelecekte yolcu uçakları dışında, döner kanatlı hava araçlarında ve dikey kalkış ve iniş yapabilen uçan taksilerin üretiminde kullanılabileceğini dile getirdiler.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)