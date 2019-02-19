Adıge lideri: Türkiye’yle ortak projelere açığız

Rusya Federasyonu’na bağlı Adıge Cumhuriyeti’nin lideri Murat Kumpilov, Türkiye’yle ortak iş projeleri ile sağlık ve eğitim programlarına hazır olduklarını belirtti.

Kumpilov bugün Türkiye'de yaşayan Adıgelerin temsilcileriyle görüştü.

Adıge hükümetinden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet lideri Murat Kumpilov, KAFFED (Kafkas Dernekleri Federasyonu) Başkanı Yaşar Aslankaya ve KAFİAD (Kafkas İşadamları Derneği) Başkanı Yusuf Taymaz ile Adıge ve Türkiye'nin Adıge diasporası arasındaki iş ve kültürel işbirliğinin güçlendirilmesi yönündeki konuları değerlendirdi" dendi.

Kumpilov, görüşmede, Rusya ve Türkiye arasında stratejik partnerlikle ilgili liderler düzeyindeki karşılıklı anlayışın Adıge ve diaspora arasında yakın işbirliği için geniş imkanlar açtığını söyledi.

Kumpilov, "İşbirliğimizin, iki ülkemiz arasındaki ilişkilerin güçlenmeye devam etmesi için ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Ekonomi, ortak iş projeleri, sağlık ve eğitim programları ve önemlisi Adıge dili ve kültürünün korunması ve öğretilmesi ile ilgili tüm konularda diyaloğa açığız" dedi.

Adıge heyetinin Türkiye'ye resmi ziyareti öncesinde düzenlenen bu görüşmede ayrıca iş ilişkilerinin güçlendirilmesi, parlamentolar arası işbirliği, üniversiteler arasındaki işbirliği gibi konular da ele alındı.

Birçok yabancı yatırımcıların Adıge Cumhuriyeti'ndeki projelerini başarıyla hayata geçirmesine izin veren konforlu yatırım ikliminin Türkiye'yle de verimli ve uzun vadeli ilişkilerin kurulmasına yardımcı olacağı kaydedildi.