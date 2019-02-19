Putin'in Ortadoğu Temsilcisi: Türk partnerlerimizle vardığımız Soçi Mutabakatı'nın daha çabuk yerine getirilmesini isteriz

Rusya liderinin Ortadoğu Özel Temsilcisi bir soru karşısında da, Rusya'nın Suriye'deki çeşitli Kürt grupların temsilcileriyle temas halinde olduklarını ve bu ülkenin meşru hükümeti ile de koordinasyon içinde olduklarını belirtti.
Soçi'de imzalanan mutabakata göre, radikal terörist örgütlerin kadar İdlib'deki silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ancak sürenin 15 Ekim 2018'de dolmasına rağmen bu örgütlerin üyelerinin hepsi buradan çekilmiş değil.
Buna karşın Rusya lideri Vladimir Putin de dahil olmak üzere Rus yetkililer, Türkiye'nin, mutabakatın sahada uygulanması için elinden geleni yaptığına ve bunun kolay bir iş olmadığına vurgu yaptı. Fakat terörist grupların İdlib'deki varlığına 'sonsuza dek tahammül edilemeyeceği' yönünde Rusya'dan gelen mesajlar, son dönemde sıklaşmaya başladı.
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