Putin'in Ortadoğu Temsilcisi: Türk partnerlerimizle vardığımız Soçi Mutabakatı'nın daha çabuk yerine getirilmesini isteriz

Rusya lideri Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Türkiye'yle İdlib'deki terörist grupların varlığına son verilmesine ilişkin vardıkları Soçi Mutabakatı'nın 'daha çabuk bir biçimde yerine getirilmesini' istediklerini söyledi.

© AA / Sefa Karacan Soçi’de Suriye zirvesi: Çözüm umutları hiç bu kadar filizlenmemişti

Moskova'da Valday Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen bir konferansta konuşan Bogdanov, "Şüphesiz ki hepimiz bu mutabakatın (Soçi Mutabakatı) daha çabuk yerine getirilmesini isterdik. İdlib'de oluşturulan gerilimi azaltma bölgesindeki terörizm yuvasının yerle bir edilmesi hakkında, Türk partnerlerimizle vardığımız mutabakattan bahsediyorum" dedi.

Rusya liderinin Ortadoğu Özel Temsilcisi bir soru karşısında da, Rusya'nın Suriye'deki çeşitli Kürt grupların temsilcileriyle temas halinde olduklarını ve bu ülkenin meşru hükümeti ile de koordinasyon içinde olduklarını belirtti.

Soçi'de imzalanan mutabakata göre, radikal terörist örgütlerin kadar İdlib'deki silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ancak sürenin 15 Ekim 2018'de dolmasına rağmen bu örgütlerin üyelerinin hepsi buradan çekilmiş değil.

Buna karşın Rusya lideri Vladimir Putin de dahil olmak üzere Rus yetkililer, Türkiye'nin, mutabakatın sahada uygulanması için elinden geleni yaptığına ve bunun kolay bir iş olmadığına vurgu yaptı. Fakat terörist grupların İdlib'deki varlığına 'sonsuza dek tahammül edilemeyeceği' yönünde Rusya'dan gelen mesajlar, son dönemde sıklaşmaya başladı.