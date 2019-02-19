Zaharova: Trump, Venezüella ordusuna şantaj yapıyor

Başkan Donald Trump'ın Florida'da yaptığı açıklamaları Facebook hesabından eleştiren Zaharova, "Bu, 'demokrasi'yi Venezülla halkına geri döndürme yöntemi olarak yapılan bir şantaj" ifadesini kullandı.

Ülkenin güneyindeki Florida eyaletinde yaşayan Venezüellalı Amerikalılarla bir araya gelen Trump, Venezüella ordu mensuplarını ‘üstü kapalı' tehdit ederek, "Kendi geleceklerini, hayatlarını ve Venezüella'nın geleceğini, Küba ordusu tarafından kontrol edilen ve korunan bir adam için riske atıyorlar" demişti.

Trump, ordudan Guaido'nun af çağrısına uymalarını ve Maduro'ya desteğe son vermelerini de istemişti.