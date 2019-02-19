Lavrov: Facebook'un RT'ye bağlı sayfayı kapatması Rus basınına yönelik baskının bir örneği

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak'la görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "Facebook'un, ABD'li Marshall Vakfı'nın yönlendirdiği CNN'in telkinleriyle RT'nin projelerinden biri olan ‘In The Now'a ait sayfayı kapatması, Rus basınına ve ifade özgürlüğüne yönelik bir başka baskı örneği" dedi.

‘RT VE SPUTNİK AYRIMCILIĞA MARUZ KALIYOR'

Konuyu Lajcak'la görüşmede de ele aldıklarını belirten Lavrov, "RT ve Sputnik'in açıkça bir ayrımcılığa maruz kaldığı başka örnekler de verdim. RT ve Sputnik'in Fransa'daki birçok resmi etkinliğe katılmasına izin verilmediğini de aktardım" ifadelerini kullandı.

Facebook, RT'de Anissa Naouai'nın sunduğu ‘In The Now' programı ve onunla bağlantılı Soapbox, Waste-Ed ve Backthen sayfalarını kapattı. Sayfalar, CNN'in RT ile bağlantılı olduklarını yazmasının hemen ardından kapatıldı.

‘DİŞE DİŞ YANITLARI TAVSİYE ETMEM'

© AFP 2018 / FETHI BELAID Lavrov'dan Washington Post muhabirine: Ne söylersem söyleyeyim sen istediğini yazıyorsun

Sergey Lavrov, konuya dair şu açıklamayı yaptı: "Bir yanıt olup olmayacağına gelince, basının görevlerini kısıtlayacak tedbirlere karşıyım. Bizim hâlâ bunu yapmamamız, sadece dayanıklılığımızın göstergesi değil, ayrıca gücümüzün bir sonucu. Bizim gazetecilerimizi kısıtlıyorlar, ‘biz de sizinkileri kısıtlayacağız' şeklinde dişe diş yanıtları tavsiye etmem."

‘RUSYA AÇIK BİR TOPLUM'

Rusya'nın açık bir toplum olduğunu belirten Lavrov, "Burada Rusya'da olanları, ikili ilişkileri, Rusya'nın Batı ile ilişkilerini gayet saldırganca aktaran Ukraynalı gazeteciler de var. Bizim için daha iyisi yurtdışındaki gazetecilerimizin haklarını en sıkı şekilde savunurken Rusya'da yabancı gazeteciler için rahat çalışma koşullarını korumak" dedi.