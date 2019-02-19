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    Sergey Lavrov

    Lavrov: Moskova, Şam ve Ankara, Kürtlerin Suriye’nin kuzeyindeki eski yerlerine güvenli geri dönüşünü görüşecek

    © REUTERS / Maxim Shemetov
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus, Suriyeli ve Türk askeri yetkililerin Suriye’nin kuzeyinde terör tehdidinin tekrarının önlenmesi ve Kürtlerin geleneksel ikamet bölgelerine geri dönmesi ile ilgili anlaşmaları uygulamaya geçirmeye başlayacaklarını belirtti.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © Sputnik / Виталий Белоусов
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    Moskova'da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, Rus, Suriyeli ve Türk askeri yetkililerin Soçi'de gerçekleşen Suriye konulu üçlü zirvede varılan anlaşmaların uygulamaya geçirmeye başlayacaklarına dikkat çekti.

    Lavrov, "Şimdi, ABD'nin (Suriye'den) çekilmesinin sonucunda terör tehdidinin tekrar Suriye'nin kuzeyindeki topraklara geri dönmeyeceğinden emin olmak, Kürtleri geleneksel ikamet yerlerine geri döndürmek gerekiyor, çünkü Amerikalılar Kürtleri, geleneksel Arap topraklarına götürdü ve böylelikle Suriye'nin bu bölgesinde, hatta hiçbir yerinde yaşanmamış olan Kürt-Arap çatışmasını kışkırttı. Tüm bu konular (Soçi'de Rusya, Türkiye ve İran'ın gerçekleştirdiği üçlü zirvede) ele alındı ve 1998 tarihli Suriye-Türkiye mutabakatının temelinde anlaşmaya varıldı" diye konuştu.

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    "Bu anlaşmanın tam olarak nasıl uygulanacağı konusunda Suriyeli, Rus ve bizim aracılığımızla Türk askeri yetkililer arasında görüşmeler yapılacak" diyen Lavrov, sözlerine şöyle devam etti:

    "Soçi zirvesinin sonucu olan ve uluslararası hukuk temellerine dayanan anlaşma şöyle: Suriye ve Türkiye arasındaki sınır bölgesinde gerçekten terör tehditleri söz konusu ve bu tehditler gerçekten çok uzun süredir orada mevcut."

    Rus diplomat, "En azından Türkiye ve Suriye arasında daha 1998'de imzalanan Adana Mutabakatı, terör tehditlerinin ortak bir şekilde ortadan kaldırılması, Türk kuvvetlerinin, güvenlik güçlerinin ve askerlerin sınır bölgesinde Suriye topraklarında operasyon gerçekleştirmesi de dâhil olmak üzere terör tehditlerine karşı ortak mücadele ile ilgili anlaşmalar içeriyor" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Arap toprakları, Adana Mutabakatı, Araplar, Kürtler, Sergey Lavrov, Tahran, Şam, Soçi, Türkiye, ABD, Ankara, Moskova, Rusya
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