Lavrov: Moskova, Şam ve Ankara, Kürtlerin Suriye’nin kuzeyindeki eski yerlerine güvenli geri dönüşünü görüşecek

Lavrov, "Şimdi, ABD'nin (Suriye'den) çekilmesinin sonucunda terör tehdidinin tekrar Suriye'nin kuzeyindeki topraklara geri dönmeyeceğinden emin olmak, Kürtleri geleneksel ikamet yerlerine geri döndürmek gerekiyor, çünkü Amerikalılar Kürtleri, geleneksel Arap topraklarına götürdü ve böylelikle Suriye'nin bu bölgesinde, hatta hiçbir yerinde yaşanmamış olan Kürt-Arap çatışmasını kışkırttı. Tüm bu konular (Soçi'de Rusya, Türkiye ve İran'ın gerçekleştirdiği üçlü zirvede) ele alındı ve 1998 tarihli Suriye-Türkiye mutabakatının temelinde anlaşmaya varıldı" diye konuştu.
"Soçi zirvesinin sonucu olan ve uluslararası hukuk temellerine dayanan anlaşma şöyle: Suriye ve Türkiye arasındaki sınır bölgesinde gerçekten terör tehditleri söz konusu ve bu tehditler gerçekten çok uzun süredir orada mevcut."
Rus diplomat, "En azından Türkiye ve Suriye arasında daha 1998'de imzalanan Adana Mutabakatı, terör tehditlerinin ortak bir şekilde ortadan kaldırılması, Türk kuvvetlerinin, güvenlik güçlerinin ve askerlerin sınır bölgesinde Suriye topraklarında operasyon gerçekleştirmesi de dâhil olmak üzere terör tehditlerine karşı ortak mücadele ile ilgili anlaşmalar içeriyor" ifadelerini kullandı.
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