Rostech: Türk askeri ilkbaharda S-400 eğitimlerine başlayacak

Sputnik'e Türkiye ve Rusya arasında imzalanan S-400 füze savunma sistemleri tedarik anlaşmasının gidişatı hakkında açıklamalarda bulunan Kladov, "Anlaşma, takvime kati biçimde uyularak başarılı bir şekilde ifa ediliyor. Türk askeri, anlaşmanın koşullarına uygun olarak ilkbaharda S-400'ler konusunda eğitim almaya başlayacak" dedi.

'TESLİMATA İLİŞKİN DETAYLAR DAHA SONRA AÇIKLANACAK'

Kladov, S-400 bataryalarının teslimatına ilişkin detayların ise daha sonra açıklanacağını söyledi.

'SURİYE'DEKİ OPERASYONLAR SONUCUNDA RUS SİLAHLARINA İLGİ ARTTI'

Diğer taraftan Kladov, Rus silahlarının yüksek verimliliğinin Suriye'de kanıtlandığını ve bunun sonucu olarak Arap ülkelerinin Rus silahlarına olan ilgisinin arttığını belirtti.